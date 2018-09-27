ERHÜRMAN: “DAHA ÇOK ÇALIŞMAK, ÜRETMEK VE HATTA BAŞKA BİR ÇALIŞMA AHLAKI VE KÜLTÜRÜYLE BULUŞMAK ZORUNDAYIZ”

Lefkoşa, 27 Eylül 18 :Kıbrıs Modern Sanat Müzesi geçici binası düzenlenen törenle açıldı.Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde kurulan ve 14 Türk devletine mensup ressamların eserlerinin yer alacağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışına, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atağolu, bazı milletvekilleri, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel, TÜRKSOY temsilcileri, YDÜ çalışanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende YDÜ Rektörü Ümit Hassan, ressamlar adına Başkurdistan Cumhuriyeti’nden Rafael Kadyrov, Türkmenisten Cumhuriyeti’nden Cuma Aman Durdi, Özcekistan Cumhuriyeti’nden Muhammad Fazılov, Türksoy adına Askar Turganbayev, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Başbakan Tufan Erhürman konuşma yaptı.

BAŞBAKAN ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman, açılışta yaptığı konuşmada, müze açılışının kendi başına önemli olduğunu ama bugünkü açılışın, kendi elinde olmayan sebeplerle ciddi bir sıkıntının içinden geçen Kıbrıs Türk halkı açısından daha da önemli olduğunu söyledi.

TL’nin döviz karşısındaki değer kaybının Kıbrıs Türk halkını ciddi sıkıntılara soktuğunu ve bunun kontrol edilebilir bir şey olmadığını belirten Erhürman,”Maalesef rakamlar bazı şeyleri gösteriyor.

Türkiye de biz de Türk Lirası kullanırken 8 aylık enflasyon onlarda yüzde 12, bizde yüzde 24. Bu rehavete kapılmamamız için bir işaret demek. Biz yapmamız gereken bazı şeyleri yapmadık ya da geç kaldık” dedi.

“Daha çok çalışmak, üretmek ve hatta başka bir çalışma ahlakı ve kültürüyle buluşmak zorundayız” ifadesini kullanan Erhürman, Kıbrıs Türkü’nün bir yerlerde büyük çabalar harcadığını, bireysel başarılar sağladığını ve YDÜ’de ortaya konanların da buna en güzel örnek olduğunu ancak Kıbrıs Türk halkının başarı hikayesinin henüz yazılmadığını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin tek tek başarı hikayelerini bir araya getirecek, organize edecek ve toplumun halkın başarı hikayesine dönüştürecek atılımın yapılmasının zorunluluğuna işaret eden Erhürman, buna geç kalındığını ama Kıbrıs Türk halkının bunu başarabilecek yeteneklere sahip olduğunu çoktan ispatladığını belirtti.

“KAT ETMEİZ GEREKEN YOLLAR BİTMEMİŞ”

Başbakan Erhürman, “Eğer ülkenizde 100 milyon dolar ihracat yapılır, 1 milyar 600 milyon lira da ithalat yapılırsa, yeterince üretmiyorsunuz demektir. Turizmden gelir elde edip, ürettiklerinizi pazarlayamıyorsanız, ruhsal zenginliği arttıracak müzeleriniz yoksa daha kat etmeniz gereken yollar bitmemiş demektir” dedi.

Bugün burada bulunmasını önemli hale getiren etkenler arasında vizyonun önemli yeri olduğunu dile getiren Erhürman, “Kamuda da çalışıyor olsanız, özelde de, bunun temel amacının kamu yararı olması gerektiğini unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

Yapılan tüm yatırımların Kıbrıs Türk halkının ortak varlığı olduğunu, bugün YDÜ’de kalıcı bir eser ve uluslararası alana da uzanacak bir kapı açıldığını söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyada varlığını ispat etmek mecburiyetinde olduğunu vurguladı.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türksoy üyesi ülkeleri içinde barındıracak ve tanıtacak müzeyi az da olsa gezme fırsatı bulduğunu kaydederek, farklı ülke sanatçılarının ortak yönleri ve farklılıklarını tanıtmak için bu müzede eserleriyle yer aldıklarını belirtti.

Türksoy hakkında da bilgi veren Özyiğit, aynı soydan gelip, farklı coğrafyalarda yaşayan kişilerin birbirini tanıma ve dünyayı daha iyi tanıma yolunda sanatı kullanma uğraşı içerisinde olduklarını kaydetti.

Özyiğit, bu tür etkinlikleri, sanatı ve sanatseverleri destekleyip katkı yapmaya devam edeceklerini çünkü hayatın evrensel değerlerinin, tüm dünya tarafından benimsenmesi halinde kalıcı barışa ulaşılacağına inandığını belirtti.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile yıllardır özlemi çekilen bir müzeye kavuşarak, Kuzey Kıbrıs’a yeni bir simge kazandırıldığını ve bu müzenin ülkenin modern ve çağdaş sanat alanındaki birikimini ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Türk soyundan gelen toplulukların yansımalarının ve 14 Türk ülkesi sanatçısının eserlerinin sergilenecek olmasının ülke sanatı açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Ataoğlu, bakanlık olarak sanat ve sanatçılara her zaman değer verdiklerini ve sanat müzesinin sanatçılar açısından büyük fayda ve katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Ataoğlu, “Kültürel kimliğimizi uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumumuzun sanatla bütünleşmesini sağlamak bakımından sanata ve sanatçıya bugün ve gelecekte de sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi.

GÜNSEL

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel ise konuşmasında, bugün hizmete girecek binanın geçmişi bugüne bağlayacağını dile getirerek, müzenin YDÜ’nün kültür ve sanata sahip çıkma misyonunun örneklerinden olduğunu kaydetti.

Günsel, YDÜ’nün topluma kattığı yeniliklere örnekler vererek, üniversitenin sağlık, ekonomi, endüstri, sanat ve teknoloji alanında gelişim sağlama misyonuyla hizmet verdiğini anlattı.

Günsel, müzenin sadece eserlerin sergilendiği bir yer olmayacağını, tüm halka seminer, atölye çalışmaları ve farklı organizasyonlarla hizmet vereceğini vurguladı.

PROF. HASSAN

YDÜ Rektörü Prof. Ümit Hassan, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel’e, müze girişimi ve sürece yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, müzenin kuruluş sürecini anlattı.

Modern Sanat Müzesi’nin niteliklerini sıralayan Hassan, aynı zamanda Kıbrıs’ın kültürel varlığının sanatsal yansımasını ortaya koyacağını söyledi.

Hassan, müzede tüm ekollerden eserlere yer verileceğini vurgulayarak, eserler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

TÜRKSOY VE SANATÇILAR

Başkurdistan Cumhuriyeti ressamları adına konuşan Rafael Kadyrov, Türkmenisten Cumhuriyeti ressamları adına konuşan Cuma Aman Durdi, Özcekistan Cumhuriyeti ressamları adına konuşan Muhammad Fazılov ve Türksoy adına konuşan Askar Turganbayev, modern potansiyellerini sergilemesinin en güzel yollarından birinin sanat olduğunu vurgulayarak, Türk halklarının sanatla bir araya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Turganbayev konuşmasının sonunda, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel’e, Türksoy’un yayınladığı kitap ve plaket takdim etti.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü