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Kıbrıs Kültürü Eğitimi Protokolü İmzalandı

87 OKULDAN 6 BİN 739 ÖĞRENCİYE KIBRIS KÜLTÜR EĞİTİMİ VERİLDİ

Kıbrıs Kültürü Eğitimi Protokolü İmzalandı

87 OKULDAN 6 BİN 739 ÖĞRENCİYE KIBRIS KÜLTÜR EĞİTİMİ VERİLDİ

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:12
Kıbrıs Kültürü Eğitimi Protokolü İmzalandı

87 OKULDAN 6 BİN 739 ÖĞRENCİYE KIBRIS KÜLTÜR EĞİTİMİ VERİLDİ

ATAOĞLU: “KÜLTÜR, ÜLKENİN TURİZMDE MARKA DEĞERİ OLUŞTURMASINI SAĞLAYAN EN KIYMETLİ ÜRÜNDÜR”

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Turizm Bakanlığı ile turizm işletmecisi Zekai Altan ve eşi Kader Altan, Kıbrıs Kültürü Eğitimi Protokolü imzaladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 2015 yılından beridir agro turizm işletmesi Nitovikla’da yürütülen Kıbrıs kültürü ve ekoloji eğitim çalışmalarında 2017-2018 döneminde 268 öğretmenin katılımıyla 32 ilkokuldan 2 bin 357 öğrenci Kıbrıs kültürü eğitimi aldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sağladığı ulaşım desteğiyle yürütülen çalışmalarda toplam 87 okuldan 6 bin 739 öğrenci yararlandı.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kültürün, ülke turizminde marka değeri oluşturulmasını sağlayan en kıymetli ürün olduğunu söyledi.

Turizm Bakanlığı olarak ülke kültürünün tanıtılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ataoğlu, yürütülen çalışmanın, yurt dışında yürütülen kültür tanıtma faaliyetleriyle örtüşen bir çalışma olduğunu ifade etti.

“Bizler doğru olan her çalışmanın destekleyicisiyiz” diyen Ataoğlu, eğitim çalışmasından alınan sonuçların mutluluk verici olduğunu söyledi.

Özverili ve içten çalışmaları sonucu 7 bin 600 öğrencinin eğitildiğini ve çok ciddi bir öğrenci kitlesi yaratıldığının altını çizen Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Projeyi ülkemizin kültürünün tanıtılması ve öğrenilmesi için desteklemeyi bir misyon olarak gördük. Ortaya konan bunca özveriyi desteklemek bizlerin görevidir. Ve bu görevi sürdürme kararlılığındayız. Unutmayalım ki bir ülkenin en önemli turistik ürünü o ülkenin kültürüdür. Ülkeler turistik ürünleriyle var olurlar ve tanınırlar. Ve işte biz de bu ürünlerin tanıtılmasını ve yaşatılarak sürdürülmesi desteklemekteyiz. Bu projeye katkı koyan çok değerli paydaşlarımızı tebrik ve takdir ediyorum.”

ALTAN

Zekai Altan da konuşmasında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Kıbrıs kültürünün öğretilmesi ve sürdürülmesi konusunda ortaya koyduğu ulaşım ve eğitim desteğinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Yürütülen Kıbrıs kültürü eğitiminin kültürel bir olgu olmasına rağmen agro ve eko turizmin en önemli ilke ve prensiplerinden olduğunu belirten Altan, Ataoğlu’na projenin sürdürülebilirliği adına ortaya koyduğu katkı için teşekkür etti.

(TUĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI
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