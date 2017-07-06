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06 Temmuz 2017 Perşembe 12:35

Kıbrıs Konferansı Dokuzuncu Günü’nde

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,bütün iyi niyetle devam edeceklerini belirterek, “Gün uzun bugün. Gün de, gece de uzun” dedi.

Kıbrıs Konferansı Dokuzuncu Günü'nde
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CUMHURBAŞKANI AKINCI: “ÇALIŞMAYA BAŞLADIK. BÜTÜN İYİ NİYETİMİZLE DEVAM EDECEĞİZ. GÜN UZUN BUGÜN. GÜN DE, GECE DE UZUN”

GUTERRES, DELEGASYON BAŞKANLARIYLA ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Crans-Montana, 6 Temmuz 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bütün iyi niyetle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Gün uzun bugün. Gün de, gece de uzun” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sabahki toplantıların tamamlanmasının ardından konferans merkezinde ayrılırken basına yaptığı kısa açıklamada, gazetecilerin "Bugün umutlu musunuz?" sorusuna, “Çalışmaya başladık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bütün iyi niyetimizle devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Akıncı, gazetecilerin toplantının nasıl gittiğini sorması üzerine, “Gün uzun.Gün de gece de uzun” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Akını, konferansın yapıldığı merkezden, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in delegasyon başkanlarına verdiği çalışma yemeğine geçti.

Kıbrıs Konferansı toplantıları, dün gece Crans-Montana’ya gelen BM Genel Sekreteri Guterres başkanlığında saat 11.00’de (KKTCSİ 12.00) başladı. Guterres, garantörlerin de katıldığı beşli formattaki 1 saatlik toplantının ardından önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daha sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Kıbrıs Konferansı toplantıları saat 18.30’da (KKTCSİ 19.30), garantörlerin de yer aldığı beşli formatta yeniden başlayacak. 

Antonio Guturres saat 20.00’de (KKTCSİ 21.00) 2 liderle birlikte bir görüşme yapacak. Guterres daha sonra tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.

(FEZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Fezile A. Öksüz

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