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04 Temmuz 2017 Salı 13:32

Kıbrıs Konferansı…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in öngördüğü çerçeve içinde kalarak, hiç dışına çıkmadan Kıbrıs’ta bir çözümü sağlamak ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kıbrıs Konferansı…
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AKINCI: “KIBRIS TÜRK TARAFI VE TÜRKİYE, BM GENEL SEKRETERİ ANTONIO GUTERRES’İN BELİRLEDİĞİ ÇERÇEVE İÇİNDE KALARAK, HİÇ DIŞINA ÇIKMADAN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

“UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN VERİMLİ OLUR”

Crans-Monata, 4 Temmuz 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in öngördüğü çerçeve içinde kalarak, hiç dışına çıkmadan Kıbrıs’ta bir çözümü sağlamak ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın sabahki bölümünden sonra kongre merkezinden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akıncı, toplantının nasıl gittiğinin sorulması üzerine, “Size her zaman gerçek neyse onu söyledim her zaman. Bugünün gerçeği de şu, Türk tarafı da, Türkiye de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in öngördüğü çerçevenin içinde kalarak, hiç dışına taşmadan Kıbrıs’ta bir çözümü artık sağlamak ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yapıyor” dedi.

ÖĞLEDEN SONRA VE AKŞAM…

Çalışmaların  öğleden sonra da devam edeceğini kaydeden Akıncı, akşam saatlerinde de yeniden toplanma olasılığının büyük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Genel Sekreter’in gelmesinin de iyi olacağını belirterek, siyasi partilerin çağrısının hatırlatılması üzerine, “Doğru bir açıklama” dedi. BM Genel Sekreteri’nin crans-Montana’ya yeniden gelme ihtimali bulunduğunu  kaydeden Akıncı, “Olmayacak diye  bir durum yoktur ama bugünü ve yarını da görecek. Bize göre gelmesi iyi olur. Türk tarafı olarak bizim tavrımız bu... Umarız buna  uygun gelişmeler olacak” şeklinde devam etti.

Akıncı, gazetecilerin isteği üzerine İngilizce devam ettiği açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının, Türkiye ile birlikte BM Genel Sekreteri’nin belirlediği parametreler içinde kalarak, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Önümüzdeki birkaç günün verimli olması temennisinde bulunan Akıncı, sabah toplantıya girerken söylediği “Her gün, yeni bir gündür. Bekleyip görelim” dedi.

(FEZ/GÜL)

Fezile A. Öksüz

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