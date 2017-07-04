Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, önce BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, daha sonra da İngiltere’nin Lefkoşa Yüksek Komiseri Matthew Kidd ile ard arda görüşme gerçekleştirdi. Kocias da görüşmelerin ardından konferans merkezinden ayrıldı.

Crans-Montana, 4 Temmuz 17 (.): Kıbrıs Konferansı’nda garantörlerin de katıldığı beşli toplantının tamamlanmasının ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve delegasyonu konferans merkezinden ayrıldı.

Kıbrıs Konferansı’nda garantörlerin de katıldığı beşli toplantının tamamlanmasının ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve delegasyonu konferans merkezinden ayrıldı.