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04 Temmuz 2017 Salı 12:12

Kıbrıs Konferansı

Kıbrıs Konferansı’nda garantörlerin de katıldığı beşli toplantının tamamlanmasının ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve delegasyonu konferans merkezinden ayrıldı.

Kıbrıs Konferansı
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5’Lİ KONFERANSIN SONA ERMESİNİN ARDINDAN RUM DELEGASYONU KONFERANS MERKEZİNDEN AYRILDI

Crans-Montana, 4 Temmuz 17 (.): Kıbrıs Konferansı’nda garantörlerin de katıldığı beşli toplantının tamamlanmasının ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve delegasyonu konferans merkezinden ayrıldı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Kıbrıslı Türk, Türkiye ve İngiltere delegasyonlarının konferans merkezinden ayrılmadığı gözlemlendi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, önce BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, daha sonra da İngiltere’nin Lefkoşa Yüksek Komiseri Matthew Kidd ile ard arda görüşme gerçekleştirdi. Kocias da görüşmelerin ardından konferans merkezinden ayrıldı.

(FEZ/GUR)

Haber: Fezile A. Öksüz

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