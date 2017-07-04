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04 Temmuz 2017 Salı 10:09

Kıbrıs Konferansı

Kıbrıs Konferansı’nda İki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri toplantının ardından yerel saatle 11.30’da birinci masa toplantısına geçildi.

Kıbrıs Konferansı
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İKİNCİ MASA TOPLANTISI TAMAMLANDI, GARANTÖRLERİN DE KATILDIĞI BİRİNCİ MASA TOPLANTISINA GEÇİLDİ

Crans-Montana, 4 Temmuz 17 (.): Kıbrıs Konferansı’nda İki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri toplantının ardından yerel saatle 11.30’da birinci masa toplantısına geçildi.

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı birinci masa toplantısı, beşli formatta yapılıyor.

Konferansın saat 10.00’da başlayan sabahki oturumunda, müzakerecilerinin eşlik ettiği liderler, güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konuları ele aldı.

Kıbrıs Konferansı’nda dün tüm taraflar, BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırladıkları paketleri BM'ye sunmuştu.

(FEZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Fezile A. Öksüz

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