“kıbrıs'ın Mücahit Hemşireleri” Adlı Kitabın İlk Tanıtımı Yapılacak

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Yazar Fatma Çeki’nin; “Kıbrıs'ın Mücahit Hemşireleri” adlı kitabının ilk tanıtımı, Tabipler Birliği Med Club’ta yapılacak.

Khora Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, tanıtım, 13 Mayıs, saat 16:30’da olacak.

Kitap ile ilgili hazırlanan kısa tanıtım videosunun da ilk kez sunulacağı etkinlikte, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen ve kitabın editörü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Sevgi Hatipoğlu konuşma yapacak.

Kalkedon Yayınları'ndan çıkıp Türkiye ve Kıbrıs'ın kuzeyinde eş zamanlı dağıtılan kitaba Khora Kitap şubeleri ve kitap evlerinden ulaşılabilecek.

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