Kıbrıs Gençlik Spor Ve Kültür Derneği Sosyal Hizmetler Dairesine Bağlı 40 Çocukla Birlikte Piknik Yaptı

Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 40 çocukla birlikte piknik düzenledi.

Lefkoşa, 22 Nisan 17 : Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 40 çocukla birlikte piknik düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Şenol Duyal “Çocuklarımız bugünün yarını, yarının umududur” diyerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı kutladığını ifade eden Duyal, etkinliğin düzenlenmesinde katkı yapan ve ulaşım sponsoru olan Arzum Seyahat ve Taşkent piknik alanı işletmecilerine teşekkürler etti.

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