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27 Ocak 2017 Cuma 12:21

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği’nden “her Kadına Bir Harf Ol” Projesi... İlk Etkinlik Yarın…

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD), okuma-yazma bilmeyen kadınlara okuma-yazma kurslarının ve ihtiyaçlı kadınlara yabancı dil kurslarının açılacağı, ilkokul, ortaokul veya lise eğitimini tamamlayamamış kadınlara, eğitimlerinin tamamlanması için destek verileceği, eğitim ve kültür ağırlıklı projesi “Her Kadına Bir Harf Ol” projesinin ilk etkinliğini yarın hayata geçiriyor.

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği'nden 'her Kadına Bir Harf Ol” Projesi... İlk Etkinlik Yarın…
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Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD), okuma-yazma bilmeyen kadınlara okuma-yazma kurslarının ve ihtiyaçlı kadınlara yabancı dil kurslarının açılacağı, ilkokul, ortaokul veya lise eğitimini tamamlayamamış kadınlara, eğitimlerinin tamamlanması için destek verileceği, eğitim ve kültür ağırlıklı projesi “Her Kadına Bir Harf Ol” projesinin ilk etkinliğini yarın hayata geçiriyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Lefkoşa'da bulunan Cafe Bi Mola’da “Kitap Günü” etkinliği düzenlenecek.

Etkinlikte, Saydam Berberoğlu Kırtasiye, Deniz Plaza ve Rüstem Kitabevi’nin katkılarıyla derneğe bağış amaçlı kitap satışı yapılacak; yazar Dr. Filiz Besim’in “Neden Yazıyorum? Neden Okuyorum?” konulu sunumu ve Suriyeli Dil Bilimci Professör Thana Hmidani ile Kıbrıs’ta “Yabancı Dil Öğreniminin Önemi” konulu söyleşi yer alacak.

(DOĞ/SEL) FOTOĞRAFLI

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