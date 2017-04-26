Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 13:17

Kıbrıs Çevre Platformu, Kiraya Verilen Sahil Ve Orman Arazilerinin Dökümünü Talep Etti

Kıbrıs. Çevre Platformu, İyi İdare Yasası çerçevesinde, Orman Dairesi Müdürlüğü’ne başvuru yaparak, son 5 yılda kiralanan sahil ve orman arazilerinin dökümünü talep etti.

Kıbrıs Çevre Platformu, Kiraya Verilen Sahil Ve Orman Arazilerinin Dökümünü Talep Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 26 Nisan 17 (.): Kıbrıs. Çevre Platformu, İyi İdare Yasası çerçevesinde, Orman Dairesi Müdürlüğü’ne başvuru yaparak, son 5 yılda kiralanan sahil ve orman arazilerinin dökümünü talep etti.

Teksen Köroğlu Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, kamu arazilerinin yok olmasını engellemek amacıyla kira sözleşmelerinin tümünü mercek altına alma kararı aldıklarını kaydetti.

Köroğlu açıklamada, “Türkiye Orman Genel Müdürlüğü (OGM)  ile KKTC arasında imzalanan ‘Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü'nün’ devamında hazırlanan Ormancılık Faaliyetleri Eylem Planı (2014-2018) kapsamında Ormanlarımızın korunması bakımı ve artırılması için plan ve uygulamalar beklerken KKTC Hükümetlerinin bunları göz ardı edip bunun tam aksi kararlarla Orman Arazilerimizi kişilere kiralama anlaşmalarının mantığını anlamak mümkün değildir” iddiasında bulundu.

Köroğlu, “sahillerin ve kamu arazilerinin her gün birilerine çeşitli gerekçelerle peşkeş çekilmesi haberleri ile uyanmaktan büyük infial içine girdiklerini” ifade etti.

Köroğlu, Çevre Platformu’nun “yasa dışı kılıf uydurulan ve kamu yararına olmayan anlaşmaların üzerine gitmek için çeşitli önlem ve alternatifler geliştirme ve uygulamaya koyma  kararı aldığını” kaydetti.

(YIL/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku