Kıbrıs Çevre Platformu, Kiraya Verilen Sahil Ve Orman Arazilerinin Dökümünü Talep Etti

Kıbrıs. Çevre Platformu, İyi İdare Yasası çerçevesinde, Orman Dairesi Müdürlüğü’ne başvuru yaparak, son 5 yılda kiralanan sahil ve orman arazilerinin dökümünü talep etti.

Lefkoşa, 26 Nisan 17 (.): Kıbrıs. Çevre Platformu, İyi İdare Yasası çerçevesinde, Orman Dairesi Müdürlüğü’ne başvuru yaparak, son 5 yılda kiralanan sahil ve orman arazilerinin dökümünü talep etti.

Teksen Köroğlu Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, kamu arazilerinin yok olmasını engellemek amacıyla kira sözleşmelerinin tümünü mercek altına alma kararı aldıklarını kaydetti.

Köroğlu açıklamada, “Türkiye Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile KKTC arasında imzalanan ‘Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü'nün’ devamında hazırlanan Ormancılık Faaliyetleri Eylem Planı (2014-2018) kapsamında Ormanlarımızın korunması bakımı ve artırılması için plan ve uygulamalar beklerken KKTC Hükümetlerinin bunları göz ardı edip bunun tam aksi kararlarla Orman Arazilerimizi kişilere kiralama anlaşmalarının mantığını anlamak mümkün değildir” iddiasında bulundu.

Köroğlu, “sahillerin ve kamu arazilerinin her gün birilerine çeşitli gerekçelerle peşkeş çekilmesi haberleri ile uyanmaktan büyük infial içine girdiklerini” ifade etti.

Köroğlu, Çevre Platformu’nun “yasa dışı kılıf uydurulan ve kamu yararına olmayan anlaşmaların üzerine gitmek için çeşitli önlem ve alternatifler geliştirme ve uygulamaya koyma kararı aldığını” kaydetti.

(YIL/ŞEB)

