“ASKERSİZ VE SİLAHSIZ BİR KIBRIS İSTİYORUZ”

Lefkoşa, 6 Haziran 18 : Fanis Hristodulu başkanlığındaki Kıbrıs Barış Konseyi heyeti, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti.

BKP açıklamasına göre, BKP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs sorunu ve 10 Haziran Pazar günü Limasol’da Ağrotur İngiliz Üslerine karşı düzenlenecek barış yürüyüşü ele alındı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, BKP’nin 10 Haziran tarihinde yapılacak barış yürüyüşüne katılacağını, ülkemizde bulunan İngiliz Üslerinin sadece bize karşı değil, bölge ülkelerine karşı da tehdit oluşturduğunu belirterek, “Askersiz ve silahsız bir Kıbrıs istiyoruz” dedi.

KIBRIS HALKI, EZİLEN HALKLARIN ACISINI YÜREĞİNDE HİSSEDİYOR.

“Anglo Amerikan emperyalizminin Orta Doğuda işlediği cinayetlerin” yeni olmadığını vurgulayan İzzet İzcan, “Kıbrıs halkı ezilen halkların acılarını yüreğinde hissetmektedir” dedi.

Ağrotur İngiliz Üssü’nden kalkan savaş uçaklarının, Suriye ve Iraktaki sivil halkı bombalamasının kabul edilemez olduğunu belirten İzcan, “İnsan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların, katliamlar karşısında suskun kalarak onay vermesi, utanç abidesi olarak karşımızda durmaktadır” dedi.

“BKP tüm işgallere karşı çıkmaya devam edecektir” diyen İzcan, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların birlikte yürüyüşünün doğru ve yerinde bir hareket olacağını vurguladı.

(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI



