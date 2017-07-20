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20 Temmuz 2017 Perşembe 18:59

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. Yıldönümü...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine şükran ziyaretinde bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. Yıldönümü...
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KKTC LONDRA TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ BAŞARAN, TÜRKİYE'NİN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ŞÜKRAN ZİYARETİNDE BULUNDU

Londra, 20 Temmuz 17 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine şükran ziyaretinde bulundu.

Başaran, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Türkü sivil toplum hareketleri ve dernek temsilcilerinden oluşan bir heyetle, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı münasebetiyle Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'i elçilik binasında ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada Başaran, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın Kıbrıs halkı için son derece önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerine bu harekatla kavuştuğunu söyledi.

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında yapılan Kıbrıs Konferansı'nda, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatan Başaran, "Şimdi önemli olan, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Anadolu halkı ile birlikte bundan sonra atılacak adımların bizi şimdi bulunduğumuz noktadan daha iyi bir yere götüreceğine olan inancımızdır. Tarihi bağlarımız da bulunan garantör ülke Birleşik Krallık'tan ise beklentimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının izolasyonlar ve ambargolardan kurtulma çağrılarına yardım eli uzatmasıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Bilgiç de, tüm Kıbrıs halkının Barış ve Özgürlük Bayramını kutlayarak, ziyaretlerinden dolayı Başaran ile beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Konuşmasında Kıbrıs Konferansı'na değinen Bilgiç, görüşmelerde Türkiye'nin her türlü yapıcı katkıyı sağladığının altını çizerek, "Ancak çabalarımız karşılıksız bırakıldı ve neticede konferans sonuçsuz kaldı. Birleşmiş Milletler'in mevcut müzakere parametreleriyle sürdürülen müzakerelerle bir çözüme ulaşmanın imkansızlığı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ne Kıbrıs Türkü ve ne de Türkiye'nin artık ucu açık süreçlere harcayacak vakti ve enerjisi vardır." ifadelerini kullandı.

(AA/SEL)

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