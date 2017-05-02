Kıbrıs Akocaklar Derneği, 'yavuz Çıkarma Plajı Kararı'nı Kınadı

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Kıbrıs Akocaklar Derneği Genel Başkanı Levent Kanioğluları, Yavuz Çıkarma Plajı’nın 49 yıllığına kiralandığı yönünde duyumlar aldıklarını söyleyerek, "bu kararı" kınadıklarını bildirdi.

Yazılı açıklama yaparak Bakanlar Kurulu’nda alınan kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının engellendiğini savunan Kanioğluları, “Vatan, millet, bayrak ve şehit edebiyatını en güzel yapanların da bu konuya ön ayak olmalarına hayretlerimizi belirtiriz” ifadesine yer verdi.

Bu kararı tanımadıklarını kaydeden Levent Kanioğluları, kararın geri alınması için her türlü girişimi yapacaklarını, taraf gözetmeksizin tepki koyanlara destek olacaklarını söyledi.

(RÇ/FEZ)