Kıbrıs Akocaklar Derneği: “kadın Cinayetleri Ve Tecavüzler Konusunda Sonuç Alıcı Eylemlere Yönelmek Gerek”

Kanioğluları, yasa koyucu ve uygulayıcıların, vicdanları rahatlatacak, adalet duygusunu ayağa kaldıracak yasaları geçirmelerini talep etti.

Dernek Başkanı Levent Kanioğluları yaptığı yazılı açıklamada, bu tür suçlara verilen cezaların caydırıcı olmadığını kaydetti.