Kıbrıs Akocaklar Derneği: “kadın Cinayetleri Ve Tecavüzler Konusunda Sonuç Alıcı Eylemlere Yönelmek Gerek”

Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Kıbrıs Akocaklar Derneği Başkanı Levent Kanioğluları, ülkede meydana gelen kadın cinayetleri ve çocuklara tecavüz konusunda boş söylemlerin bırakılıp sonuç alıcı eylemlere yönelmek gerektiğini belirtti.
Dernek Başkanı Levent Kanioğluları yaptığı yazılı açıklamada, bu tür suçlara verilen cezaların caydırıcı olmadığını kaydetti.
Kanioğluları, yasa koyucu ve uygulayıcıların, vicdanları rahatlatacak, adalet duygusunu ayağa kaldıracak yasaları geçirmelerini talep etti.
(GÖZ/GÜL)