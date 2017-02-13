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13 Şubat 2017 Pazartesi 12:37

Kıbrıs Akocaklar Derneği Başkanı Kanioğluları: “topraklarımızı Anadolu’yla Birleştirmenin Yollarını Aramalıyız”

Kıbrıs Akocaklar Derneği, Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı karara karşılık Anadolu ile birleşmenin yollarının aranması gerektiğini savundu.

Kıbrıs Akocaklar Derneği Başkanı Kanioğluları: 'topraklarımızı Anadolu'yla Birleştirmenin Yollarını Aramalıyız”
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Lefkoşa, 13 Şubat 17 : Kıbrıs Akocaklar Derneği, Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı karara karşılık Anadolu ile birleşmenin yollarının aranması gerektiğini savundu.

Dernek Genel Başkanı Levent Kanioğluları yazılı açıklamasında, iki toplum arasında güven tesis etmenin yolları aranması gerekirken, ayrıştırıcı ve kışkırtıcı mahiyette bu tip kararların, çözümü ararken hayallere kapılmamak gerektiğine işaret ettiğini kaydetti.

Kanioğluları, “Zaten coğrafi olarak da baktığımızda bizim elimizi uzatsak tutacağımız bir mesafede olan Anavatan’la birleşmemiz onların hayallerinde daha akla yatkın geliyor” ifadelerini kullandı.

(RU/GÜL)

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