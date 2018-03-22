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 Kıbrıs Yeşilay, sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü düzenliyor.

 Kıbrıs Yeşilay, sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü düzenliyor.

22 Mart 2018 Perşembe 15:01
 Kıbrıs Yeşilay, sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü düzenliyor.
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KIBRIS YEŞİLAY, SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLİYOR

 Kıbrıs Yeşilay, sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü düzenliyor.

Kıbrıs Yeşilay Başkanı Dr. Ayşe Gökyiğit yaptığı yazılı açıklamada, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak için, kaliteli zaman geçirmenin çok önemli olduğunu ifade ederek, bunun yolunun da spor, sanat ve kültürel etkinliklerle iç içe olmaktan geçtiğini belirtti.

Bu bağlamda, ülke doğasının en güzel olduğu bu dönemde Kıbrıs Yeşilay tarafından “sağlıklı yaşam” için doğa yürüyüşünün düzenleneceğini belirten Gökyiğit, ülkenin, kültürel miras açısından da çok önemli öğelerinden olan anıt zeytin ağaçlarına düzenlenecek yürüyüş için Kalkanlı piknik alanında toplanılacağını kaydetti.

Gökyiğit, etkinliğin 25 Mart Pazar günü saat 09.30’da başlayacağını ve yaklaşık 2 saat süreceğini belirtti.

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı Vadisi’nde yer alan anıt zeytin ağaçlarının bir kısmı Lüzinyan Dönemine ait ve halen bazıları isimlendirilmiş durumda olduğunu dile getiren Gökyiğit, ülke için bir değer olan bu bölgenin katılımcılara tanıtılması, yürüyüş güzergahı dahilide yer alan orkidelerin gözlemlenmesi, doğayla baş başa güzel bir gün geçirilmesinin amaçlandığı yürüyüşe birçok sivil toplum örgütünün de katılarak destek vermesinin beklendiğini kaydetti.

Yürüyüşün ilgi duyan herkese açık olduğunu ve katılımcılara izaz ikramda bulunulacağını belirten Başkan Ayşe Gökyiğit, etkinliği geleneksel hale getirmek ve farkındalığı artırmak istediklerini belirtti.

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