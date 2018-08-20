Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden Çocuklara Bayram Hediyesi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kurban Bayramı nedeniyle ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yaptı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, “karşılık beklemeden iyilik yap” düşüncesiyle 447. yıldır iyilik için çalışan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu bayramda da çocukları sevindirdi.

Hayırseverlik ve dayanışmanın toplumda gelişmesine öncülük eden Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaçlı ailelerin yanında oldu.

Bayram nedeniyle ihtiyaçlı ailelere kıyafet yardımında bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, çocukların, mağazalardan kendi beğendikleri ürünleri onlara hediye etti.

