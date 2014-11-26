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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “Daha Çağdaş Ve Kurumsal Bir Yapı Olma Hedefiyle Yeniden Yapılanıyor”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ),  Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası düzeyde temsil eden, çağdaş, özerk ve topluma yararlı bir kurum olmak hedefiyle yeniden yapılandırıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “Daha Çağdaş Ve Kurumsal Bir Yapı Olma Hedefiyle Yeniden Yapılanıyor”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ),  Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası düzeyde temsil eden, çağdaş, özerk ve topluma yararlı bir kurum olmak hedefiyle yeniden yapılandırıyor.

26 Kasım 2014 Çarşamba 14:54
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “Daha Çağdaş Ve Kurumsal Bir Yapı Olma Hedefiyle Yeniden Yapılanıyor”
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ),  Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası düzeyde temsil eden, çağdaş, özerk ve topluma yararlı bir kurum olmak hedefiyle yeniden yapılandırıyor.

Kurumun reformunun 24 ayda tamamlanmasını öngören yeniden yapılanma projesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlandı.

Projeyle, KVİ’nin, çağdaş sistemler aracılığıyla daha verimli çalıştırılarak hak ettiği yere getirilmesi hedefleniyor.

Proje Basın Koordinatörü Züleyha Karaman’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, TEPAV ve DAÜ tarafından hazırlanan kurumsal arka plan raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelerden yola çıkan TEPAV, KVİ için strateji eylem belgesi hazırladı.

Belge, KVİ’ye ilişkin yönetsel sorunların, bunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenerek bir eylem planına dönüştürülmesi için uygulama stratejisi önerisi ortaya koyuyor.  Strateji Belgesinde yer alan tespit ve öneriler personel ile de paylaşıldı.

KURUMSAL YAPI OLUŞACAK

Yeniden yapılanma kapsamında Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kurumsallaşması sağlanacak. KVİ, acil yapılması gerekenleri beş başlık altında topladı.

Buna göre, muhasebe sistemi uluslararası standartlara getirilecek, KVİ’nin tüm gelir ve giderleri görülebilecek, verimlilik artacak; KVİ’ye ait taşınmaz malların kayıtları bilgisayar ortamına aktarılacak; insan kaynakları birimi ve sistemi kurulacak; kurumsal yapı oluşturulacak ve KKTC’nin fakirlik haritası çıkarılacak.

24 AYDA TAMAMLANACAK

Proje Müdürü İzzet Atalay, vakıfları daha çağdaş bir hale getirmeyi amaçlayan projenin 24 ayda tamamlanmasının planlandığını ve bu yönde çalışmaların başladığını söyledi.

Atalay, emlak kayıtlarının bilgisayar ortamına geçirilmesine başlandığını ifade ederek, emlak kayıtlarıyla ilgili çok kapsamlı ve titiz bir çalışma yapıldığını belirtti.

İzzet Atalay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yeniden Yapılandırma Projesi’nde, DAÜ’den Prof. Dr. Cem Tanova, Doç. Dr. Mustafa Tümer (Proje Koordinatörü), Doç. Dr. Eralp Bektaş ve Doç. Dr. İlhan Dalcı’nın görev aldığını söyledi.

“HÜKÜMET İÇİN İLGİ ÇEKİCİ BİR REFORM OLACAK”

Açıklamaya göre, “KVİ’de başlayan reform süreci hükümet için de bir pilot uygulama olacak nitelikte.”

KVİ’de, personel sisteminde uzmanlık uygulamasına geçiş, muhasebe sisteminin reformu, bilgi yönetim sisteminin modernizasyonu, stratejik planlama uygulaması KKTC kamu yönetiminin tamamını ilgilendiren, reform alanlarını oluşturuyor.

Strateji belgesinde, bu tür reformların bütün kamu yönetiminde uygulanmadan önce göreli özerk bir idare olan KVİ’de denenmesinin ve çıkartılacak derslerle birlikte bütün kamuya yaygınlaştırılmasının daha sağlıklı olabileceği değerlendiriliyor

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