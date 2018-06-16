Kıbrıs Vakıflar İdaresi bayram nedeniyle lokma dağıttı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan Bayramı nedeniyle, ülkenin dört bir yanında halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda lokma dağıtımı yaptı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, halkın Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, Vakıflar İdaresi’nin yardımlaşmayı ve hayırseverliği toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedeflediğini kaydetti.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre Benter, bu sebeple Ramazan boyunca birçok yardım faaliyetinde bulunduklarını belirterek, yardımlarının 447 yıldır olduğu gibi, aralıksız devam edeceğini söyledi.