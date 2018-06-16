banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.645
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2831
EURO
5.5009
Bıçaklı kavga
BIÇAKLI KAVGA
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
İki Turist Hayatını Kaybetti!
 Farklı otellerde kalan iki turist...
Akdoğan’da Aile Faciası…
Akdoğan’da Aile Faciası…
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Kıbrıs Vakıflar İdaresi bayram nedeniyle lokma dağıttı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan Bayramı nedeniyle, ülkenin dört bir yanında halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda lokma dağıtımı yaptı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi bayram nedeniyle lokma dağıttı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan Bayramı nedeniyle, ülkenin dört bir yanında halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda lokma dağıtımı yaptı.

16 Haziran 2018 Cumartesi 07:33
Kıbrıs Vakıflar İdaresi bayram nedeniyle lokma dağıttı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan Bayramı nedeniyle, ülkenin dört bir yanında halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda lokma dağıtımı yaptı.

banner277
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, halkın Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, Vakıflar İdaresi’nin yardımlaşmayı ve hayırseverliği toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedeflediğini kaydetti.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre Benter, bu sebeple Ramazan boyunca birçok yardım faaliyetinde bulunduklarını belirterek, yardımlarının 447 yıldır olduğu gibi, aralıksız devam edeceğini söyledi.

banner288
Son Güncelleme: 16.06.2018 11:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar Düşler Akademisi Kaş’ta alternatif kamp yaptı
Çocuklar Düşler Akademisi Kaş’ta alternatif kamp yaptı
İki Turist Hayatını Kaybetti!
İki Turist Hayatını Kaybetti!
Akdoğan’da Aile Faciası…
Akdoğan’da Aile Faciası…
CTP Girne’de “Kalemizi Geri Alacağız” Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirdi!
CTP Girne’de “Kalemizi Geri Alacağız” Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirdi!
Adalıer Suriçi Esnafını Ziyaret Etti…
Adalıer Suriçi Esnafını Ziyaret Etti…
2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!
2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor
Çelebi, Adanın En Uzun Bisiklet Yolunu İnşa Edeceklerini Belirtti!
Çelebi, Adanın En Uzun Bisiklet Yolunu İnşa Edeceklerini Belirtti!
Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Bayraktar Pınarlı Köyü’nü Ziyaret Etti!
Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Bayraktar Pınarlı Köyü’nü Ziyaret Etti!
Sertoğlu Bayram Mesajı Yayımladı!
Sertoğlu Bayram Mesajı Yayımladı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim