Kıbrıs üzerinden BÜYÜK CASUSLUK yapılıyor



NSA eski çalışanı Edward Snowden’ın ifşa ettiği bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD ve İngiltere’nin uzun yıllardır Kıbrıs üzerinden İsrail’e karşı casusluk yaptığı iddia edildi.





ABD ve İngiltere'nin yıllardır İsrail'in insansız hava araçlarının (İHA) verilerini topladığı iddia edildi. Alman Der Spiegel dergisi, İsrail'den Yediot Ahronot gazetesi ve The Intercept internet sitesinde yayınlanan haberin, Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'in eski çalışanlarından Edward Snowden'ın ifşa ettiği bilgilere dayandığı belirtildi.

Der Speigel'in haberine göre İran, Gazze ve Suriye üzerinde uçan İsrail İHA'larının ilettiği veriler İngiliz ve Amerikan istihbarat birimleri GCHQ ve NSA tarafından 1998 yılında izlemeye alındı. Anarchist (Anarşist) kod adlı proje çerçevesinde faaliyetlerin Kıbrıs'tan yürütüldüğü ve uydu bağlantıları aracılığıyla elde edilen verilerin şifreleri kırıldıktan sonra kamera görüntülerinin değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

Der Spiegel, bu gizli operasyonun ortaya çıkmasının İsrail'e yönelik derin güvensizliği yansıttığı ve Washington ile İsrail arasında zaten gergin olan ilişkilere daha da zarar vereceği değerlendirmesi yaptı.

‘Üs, Trodos Dağları'nda'

The Intercept sitesinde aynı belgelere dayandırılarak verilen haberde ise projenin Kıbrıs'taki Trodos Dağları'nda bir İngiliz üssünden yürütüldüğü bilgisine yer veriliyor. Haberde, Trodos Dağları'ndaki üssün, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'ye erişimde eşsiz bir fırsat sunması dolayısıyla NSA tarafından ‘çok değerli' görüldüğüne dikkat çekiliyor.



Buna rağmen ‘Anarşist’ projesinin asıl hedefinin İsrail olduğu ve Filistin bölgelerindeki faaliyetlerin yanısıra özellikle İran’a yönelik olası bir İsrail saldırısına karşı İHA’ların izlendiği belirtiliyor.

2009-2010 yılları arasındaki uçuşlardan yapılan kayıtlarda İHA'ların füze taşıdığının saptandığı bilgisine de yer veriliyor.

“Şaşırmadık”

The Intercept'in haberinde Wall Street Journal'da geçen ay yayımlanan bir habere atıfla, ABD Başkanı Barack Obama'nın dost ülkelere yönelik casusluk faaliyetlerinin sona erdirilmesi sözü vermesine rağmen, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililerin bunun dışında tutulduğuna dikkat çekiliyor.

İsrail'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. İsrail kabinesinde yer alan isimlerden İstihbarat Bakanı Yuval Steinitz, İsrail Radyosu'na verdiği demeçte “Şaşırmadık. Amerikalıların biz dahil, dünyadaki bütün ülkelere karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğünü biliyoruz. Yine de hayalkırıklığı uyandıran bir haber. Bunun nedenlerinden biri, bizim onlarca yıldır ABD'de casusluk yapmıyor, istihbarat toplamıyor, şifre kırmıyor olmamız“ diye konuştu.

Son Güncelleme: 30.01.2016 11:45