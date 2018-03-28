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"KIBRIS TÜRKÜNÜN DE HAKKI VAR!"

Erdoğan: "AB, tarafsız davranmıyor"

"KIBRIS TÜRKÜNÜN DE HAKKI VAR!"

Erdoğan: "AB, tarafsız davranmıyor"

28 Mart 2018 Çarşamba 20:06
"KIBRIS TÜRKÜNÜN DE HAKKI VAR!"
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Varna’daki AB zirvesi sonrası, uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yapan Erdoğan, “Doğu Akdeniz’le ilgili daha önce Brüksel’de Türkiye’ye eleştirileri soruldu.

Rum Tarafı’nın Doğu Akdeniz’de tek yanlı hidrokarbon arama girişimleri sürerken, Türk Tarafı’nın konuyla ilgili kararlılığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir kez daha vurgulandı.

Varna’daki AB zirvesi sonrası, uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yapan Erdoğan, “Doğu Akdeniz’le ilgili daha önce Brüksel’de Türkiye’ye eleştirileri soruldu.

Erdoğan, “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusundaki tavrımızdan bizim geri adım atmamız söz konusu değil. Biz Kıbrıs adasının ortak sahibi olan KKTC’nin haklarının yok sayılamayacağını söylüyoruz.

Orada bulunacak doğalgaz ve petrolde uluslararası hukuk doğrultusunda Kıbrıs Türklerinin de hakkı olduğunu söylüyoruz. Oradaki hidrokarbon kaynaklarına, adanın hem kuzeyindekileri hem güneyindekileri eşit oranda ortak olmalı. Ancak Rum kesiminin derdi başka. Rum kesimi, ‘Biz hangi firmaya istersek onlara arama sondaj yaptırırız’ diyor. Biz de bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Biz, ‘Güney ve kuzey bir araya gelsinler; hangi uluslararası firmaya vereceklerse onun kararını beraber alsınlar’ diyoruz. Uluslararası hukuk bunu gerektirir. AB’nin bu meselede tarafsız davrandığını söyleyemeyiz”dedi.

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