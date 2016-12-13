Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Genel Kurulu Yapıldı

BAŞKANLIĞA ŞEVKET ÖZNUR SEÇİLDİ

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanlığı’na Şevket Öznur seçildi.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin 11. Olağan Genel Kurulu, Lefkoşa’da Saçaklı Ev’de yapıldı ve yönetim kurulu seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’da mali raporun sunulup aklanmasının ardından faaliyet raporu ve mali rapor aklandı. Ardından yönetim ve denetleme kurulu için seçimi yapıldı, düzenlenecek faaliyetler kararlaştırıldı ve tüzük değişikliğine gidildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde belirlendi:

“Şevket Öznur- Başkan, Ejdan Sadrazam- Genel Sekreter ve Diş İlişkiler Sorumlusu, Eralp Adanır-Basın ve Yayın Sorumlusu, Altay Burağan- Mali İşler ve Üye Sorumlusu, Çağın Zort ve Turgay Akalın Faal Üye.”

Birliğin Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Özben Aksoy, üyeliğine ise Aslı Piro ile Akın Sarıkaya seçildi.