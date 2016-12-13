Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Aralık 2016 Salı 09:26

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Genel Kurulu Yapıldı

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanlığı’na Şevket Öznur seçildi.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Genel Kurulu Yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

BAŞKANLIĞA ŞEVKET ÖZNUR SEÇİLDİ

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanlığı’na Şevket Öznur seçildi.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin 11. Olağan Genel Kurulu, Lefkoşa’da Saçaklı Ev’de yapıldı ve yönetim kurulu seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’da mali raporun sunulup aklanmasının ardından faaliyet raporu ve mali rapor aklandı. Ardından yönetim ve denetleme kurulu için seçimi yapıldı, düzenlenecek faaliyetler kararlaştırıldı ve tüzük değişikliğine gidildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde belirlendi:

“Şevket Öznur- Başkan, Ejdan Sadrazam- Genel Sekreter ve Diş İlişkiler Sorumlusu, Eralp Adanır-Basın ve Yayın Sorumlusu, Altay Burağan- Mali İşler ve Üye Sorumlusu, Çağın Zort ve Turgay Akalın Faal Üye.”

Birliğin Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Özben Aksoy, üyeliğine ise Aslı Piro ile Akın Sarıkaya seçildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI! GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI!
'HER AYAK SESİNDE...' 'HER AYAK SESİNDE...'
Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI!
Deniz feneri yıkıldı!

Haberi Oku