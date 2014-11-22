Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği YDÜ'yü Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği YDÜ Hayvan Hastanesi’ni ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre; Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı ve Yönetim Kurulu üyeleri yanısıra veteriner hekimler, YDÜ Hayvan hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Açıklamaya göre, YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan’dan üniversitenin sağlık alnındaki faaliyetleri hakkında bilgi alan heyete, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene tarafından da hayvan hastanesinin teknik ve fiziki alt yapısı, kabiliyetleri hakkında brifing verildi.