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Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği yönetimi İsmail Arter'e ziyaret ettiler...

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkan ve yönetim kurulu üyeleri bugün ziyaret ettikleri Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı İsmail Arter’e turizm konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı plaket takdim etti. 

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği yönetimi İsmail Arter'e ziyaret ettiler...

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkan ve yönetim kurulu üyeleri bugün ziyaret ettikleri Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı İsmail Arter’e turizm konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı plaket takdim etti. 

24 Nisan 2018 Salı 12:20
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği yönetimi İsmail Arter'e ziyaret ettiler...

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkan ve yönetim kurulu üyeleri bugün ziyaret ettikleri Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı İsmail Arter’e turizm konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı plaket takdim etti. 

GMB’den verilen bilgiye göre, Başkan İsmail Arter, kabul ettiği Erkan Kilim Başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleriyle turizm konusunda bundan sonra yapılacakları konuştu.

Arter konuşmasında, ülkenin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu, master planlarında bunun hep konuşulduğunu, Gazimağusa’nın özelde tarihi mirası yönünden daha büyük potansiyeli olduğunu, günübirlik turistlerin akınına uğrayan kentte konaklama açısından turistik tesis yetersizliği olduğunu ifade etti.

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Belediyelerin hem Turizm ve Çevre Bakanlığı ile hem kurum kuruluşlarla istişare içinde sıkıntıları aşabileceğini, KITSAB’ın başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde bu konularda ileriye dönük neler yapılabileceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Arter, birliğin görüşlerinin kendisi için önemli olduğunu belirtti. 

Akyar sınır kapısının normal bir giriş kapısıyken turistik giriş kapısı olarak düzenlenmesi gerektiğini gördüklerini ve çalışma yaptıklarını ifade eden Arter, daha yapılması gereken çalışmalar olduğunu, Gazimağusa’nın turizmden alması gereken payı alması için çalıştığını belirtti. 

 

Son Güncelleme: 24.04.2018 15:51
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KıtsabGMBArterZiyaret
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