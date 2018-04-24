Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB mali yardım programı...

REKABET EDEBİLİR İŞLETMELER, KÜMELER VE İŞ DESTEK KURULUŞLARINA YÖNELİK ÖZEL SEKTÖR KALKINMA HİBE PROGRAMI 4 AÇILDI

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunda rekabet edebilirliği teşvik etmek için 5 milyon Euro bütçeli teklif çağrısı başlattı.



Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Siyasi İşler Basın Müşaviri Kezban Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, AB finansmanlı bu hibe programı ile ekonomide büyüme ve Kıbrıs Türk toplumundaki küçük ve orta ölçekli işletmeler, şirketler grubu ve iş destek kuruluşlarına mali destek sağlanması yoluyla istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.



Seçilen projelere 100 bin ile 250 bin Euro arasında hibe desteği sağlanacağını ifade eden Akansoy, Kavram Notları için son teslim tarihinin Brüksel saati ile 8 Haziran saat 12.00 olduğunu belirtti.



Akansoy, teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme toplantılarının Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirileceğini de ifade etti.



Toplantılar hakkında detaylı bilgiye www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi ve http://www.tcceugrantsupport.eu/en/grant-scheme-details/?ID=8 adreslerinden erişilebilir.Başvuru yapmak isteyenler, Başvuru Rehberi’nin tamamına 156332 referans numarası ile aşağıdaki linkten erişebilir:



“https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512049568024&do=publi.welcome&userlanguage=en”



