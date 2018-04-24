Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110448
ALTIN
174.306
DOLAR
4.0883
STERLİN
5.6964
EURO
4.9828
Meclis genel kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Ecel denizde yakaladı!
ECEL DENİZDE YAKALADI
Son yolculuğuna uğurlandı
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Ecel denizde yakaladı!
Kapat

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB mali yardım programı...

AB'den 5 milyon Euro bütçeli teklif çağrısı...

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB mali yardım programı...

AB'den 5 milyon Euro bütçeli teklif çağrısı...

24 Nisan 2018 Salı 07:16
Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB mali yardım programı...

REKABET EDEBİLİR İŞLETMELER, KÜMELER VE İŞ DESTEK KURULUŞLARINA YÖNELİK ÖZEL SEKTÖR KALKINMA HİBE PROGRAMI 4 AÇILDI

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunda rekabet edebilirliği teşvik etmek için 5 milyon Euro bütçeli teklif çağrısı başlattı.


Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Siyasi İşler Basın Müşaviri Kezban Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, AB finansmanlı bu hibe programı ile ekonomide büyüme ve Kıbrıs Türk toplumundaki küçük ve orta ölçekli işletmeler, şirketler grubu ve iş destek kuruluşlarına mali destek sağlanması yoluyla istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Seçilen projelere 100 bin ile 250 bin Euro arasında hibe desteği sağlanacağını ifade eden Akansoy, Kavram Notları için son teslim tarihinin Brüksel saati ile 8 Haziran saat 12.00 olduğunu belirtti.

Akansoy, teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme toplantılarının Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirileceğini de ifade etti.

banner223

Toplantılar hakkında detaylı bilgiye www.abbilgi.eu,  www.facebook.com/ABBilgi ve http://www.tcceugrantsupport.eu/en/grant-scheme-details/?ID=8 adreslerinden erişilebilir.

Başvuru yapmak isteyenler, Başvuru Rehberi’nin tamamına 156332 referans numarası ile aşağıdaki linkten erişebilir: 

 
“https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512049568024&do=publi.welcome&userlanguage=en”

 


Son Güncelleme: 24.04.2018 10:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: Üvey babamın tacizine uğradım
Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: Üvey babamın tacizine uğradım
“kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi”nden Elde Edilen Gelir Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği'ne Bağışlandı
“kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi”nden Elde Edilen Gelir Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği'ne Bağışlandı
Meclis genel kurulu toplandı
Meclis genel kurulu toplandı
Hakkı Atun’un ''Politika anıları” yayımlandı
Hakkı Atun’un ''Politika anıları” yayımlandı
Besim: ''Sağlıklı nesiller yetiştirmek görevimiz''
Besim: ''Sağlıklı nesiller yetiştirmek görevimiz''
Ecel denizde yakaladı!
Ecel denizde yakaladı!
Son yolculuğuna uğurlandı
Son yolculuğuna uğurlandı
Bugün elektrik kesintisi var
Bugün elektrik kesintisi var
"AKINCI, ÇOCUKLAR İÇİN İSTİKRARLI BİR DÜNYA İSTEDİ"
"AKINCI, ÇOCUKLAR İÇİN İSTİKRARLI BİR DÜNYA İSTEDİ"
Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim