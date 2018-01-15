Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115388
ALTIN
162.611
DOLAR
3.7668
STERLİN
5.1875
EURO
4.6210
Binlerce Lira Zarar Var
Binlerce Lira Zarar Var
Vatandaşın Aklı Karışık
Vatandaşın Aklı Karışık
Yüzde 98 Ölmeyebilirdi!
Yüzde 98 Ölmeyebilirdi!
Arabası Beyarmudu’nda Bulundu
Arabası Beyarmudu’nda Bulundu
banner256

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB BURS PROGRAMI BAŞLATILIYOR

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB BURS PROGRAMI BAŞLATILIYOR

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:32
KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB BURS PROGRAMI BAŞLATILIYOR
banner238

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB BURS PROGRAMI BAŞLATILIYOR

Avrupa Komisyonu, AB Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse edilen “2018/19 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Bursları Programını” başlatacağını duyurdu. 

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yılki AB Burs Programı ile takriben 140 Kıbrıslı Türk'e burs olanağı sağlanacak. 


2007 yılından itibaren AB Burslarından 1,050'ye yakın birey faydalandığı kaydedilen açıklamada, bu yılki burs programı, lisans ve yüksek lisans çalışmaları, kısa dönemli programlar (yabancı dil kursları da dahil) ve AB Üye Devletleri'nde staj programlarını kapsadığı kaydedildi.


2018/19 dönemi için yapılan çağrıda öncelikli alanlar listesine de yer veren Komisyon Temsilciği, açıklanan alanlarda başvuru yapacak olan başvuru sahiplerinin değerlendirme sırasında ekstra puan kazanacağını ifade etti. 


Tamamen Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından yürütülmekte olan AB Burs Programı ile ilgilenen tüm bireylerin, AB Bursları web sitesinden (www.abburs.eu) başvurularını yapmaları istendi.


Başvurular sadece www.abburs.eu web sitesinden yapılabilirken, son başvuru tarihi, 15 Mart Kıbrıs saati ile 23:59 olarak açıklandı.


31 Ocak tarihinde Lefkoşa, Merit Otel'de 16:30 – 18:30 saatleri arasında Avrupa Birliği adına British Council tarafından bir açılış etkinliği düzenleneceği de belirtilen açıklamada, daha fazla bilgi için, www.abburs.eu adresi ziyaret edilebileceği kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 15.01.2018 13:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET
PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET
KASTİ HASAR
KASTİ HASAR
ANİ ÖLÜM!
ANİ ÖLÜM!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim