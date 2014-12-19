Kıbrıs Türk Tarihçiler Birliği Birliği’nin 21 Aralık Mesajı...

Kıbrıs Türk Tarihçiler Birliği, 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda şehitleri andı.

Mesajda, 21 Aralık’ın 1963’teki “Kanlı Noel” saldırılarının 51’inci yıldönümü olduğu hatırlatılarak, bu tarihte, adadaki tüm Kıbrıslı Türklerin 24 saatte imhasını ve Enosis’in ilanını öngören EOKA’cı İçişleri Bakanı Yorgacis’in Akritas planınının uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortağı olan Kıbrıslı Türklerin devlet yönetiminden silah zoruyla uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Plan doğrultusunda 103 Türk köyü işgal edilmiş, yakılıp yıkılmış ve yağmalanmış; yüzlerce insanımız şehit edilmiş, 50 bin Türk etnik temizlik sonucu göç ettirilmiş, adanın büyük bir kısmı işgal edilmiş ve Türkler yüzde 3’lük bir toprak parçası üzerinde gettolarda 11 yıl insanlık dışı bir kuşatma altında yaşamak zorunda kalmış, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’yla da özgürlüğüne kavuşmuştu. Aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı ile eğiliriz.”