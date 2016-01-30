Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

“Kıbrıs Türk Tarafı, İki Tarafın Mutabık Kalacağı Anlaşmayla İlgili Güçlü Kararlılığını Koruyor”

Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Kararını Değerlendirdi

“Kıbrıs Türk Tarafı, İki Tarafın Mutabık Kalacağı Anlaşmayla İlgili Güçlü Kararlılığını Koruyor”

Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Kararını Değerlendirdi

30 Ocak 2016 Cumartesi 11:15
“Kıbrıs Türk Tarafı, İki Tarafın Mutabık Kalacağı Anlaşmayla İlgili Güçlü Kararlılığını Koruyor”
banner238

“KIBRIS TÜRK TARAFI, İKİ TARAFIN MUTABIK KALACAĞI ANLAŞMAYLA İLGİLİ GÜÇLÜ KARARLILIĞINI KORUYOR”

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk tarafının, BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde, yerleşmiş BM parametreleri, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama temelindeki müzakerelerin iki tarafın da üzerinde mutabık kalacağı bir anlaşmayla sonuçlandırılmasına ilişkin güçlü kararlılığını muhafaza ettiğini bildirdi.

Enformasyon Dairesi’nin yayınladığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi’nin, adadaki BM Barış Gücü’nün görev süresini 31 Temmuz 2016 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin kararının oy birliğiyle onaylanarak, kabul edilmesini değerlendirdi.

Sözkonusu kararda, Kıbrıs’ta kapsamlı bir anlaşma sağlanması amacıyla yürütülen müzakere sürecinde bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin, mevcut olumlu ivmenin ve liderlerin sergilediği kararlılığın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Güvenlik Konseyi’nin tarafların çözüm isteğini canlı tutma yönünde atmakta olduğu adımlar müzakerelerin müspet bir şekilde neticelendirilmesine katkı koyacağına vurgu yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Ancak Kıbrıs sorununa ilgi duyan uluslararası çevrelerin de ortaya koyduğu gibi, mevcut olumlu ivmenin sonsuza kadar devam etmeyeceği de aşikârdır. Bu çerçevede, uluslararası toplumun vereceği gerek siyasi gerekse mali desteğe Kararda atıfta bulunulması memnuniyetle karşılanmaktadır” denildi.

“Kıbrıs Türk tarafı, BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde, yerleşmiş BM parametreleri, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama temelinde müzakerelerin iki tarafın da üzerinde mutabık kalacağı bir anlaşmayla sonuçlandırılmasına ilişkin güçlü kararlılığını muhafaza ediyor” vurgusu yapılan açıklamada, sürecin daha fazla zaman kaybedilmeden en kısa sürede neticelenmesi için Türk tarafının üzerine düşeni yaptığı kaydedildi.

Güvenlik Konseyi Kararı’nda, bir önceki kararda olduğu gibi Güven Artırıcı Önlemlerin hayata geçirilmesi çağrısı yapıldığına işaret edilen açıklama, şöyle devam etti:

“Bu vesileyle, iki taraf arasında mutabık kalınan ve henüz hayata geçirilmemiş Güven Artırıcı Önlemlerin bir an önce uygulamaya konulabilmesi için gerek yapıcı önerilerimiz gerekse uzlaşıcı yaklaşımımıza Kıbrıs Rum tarafının da benzer tutum sergilemesi gerektiğini vurgulamakta yarar vardır. Kuşkusuz ki, Güven Artırıcı Önlemlerin Ada’da nihai bir anlaşma sağlanmasına ve varılacak anlaşmanın uygulanmasına önemli katkısı olacaktır.

Kararda her yıl mutat olduğu üzere BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile ilgili son (S/2016/11) raporunun da memnuniyetle karşılandığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyondan yalnızca Kıbrıslı Türklerin bir endişesi olarak bahsedilmesine ilişkin hususlar BM nezdinde kayda geçirilmiştir”





...........................

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıBM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Kararını Değerlendirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim