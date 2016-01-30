“Kıbrıs Türk Tarafı, İki Tarafın Mutabık Kalacağı Anlaşmayla İlgili Güçlü Kararlılığını Koruyor”

“KIBRIS TÜRK TARAFI, İKİ TARAFIN MUTABIK KALACAĞI ANLAŞMAYLA İLGİLİ GÜÇLÜ KARARLILIĞINI KORUYOR”

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk tarafının, BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde, yerleşmiş BM parametreleri, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama temelindeki müzakerelerin iki tarafın da üzerinde mutabık kalacağı bir anlaşmayla sonuçlandırılmasına ilişkin güçlü kararlılığını muhafaza ettiğini bildirdi.

Enformasyon Dairesi’nin yayınladığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi’nin, adadaki BM Barış Gücü’nün görev süresini 31 Temmuz 2016 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin kararının oy birliğiyle onaylanarak, kabul edilmesini değerlendirdi.

Sözkonusu kararda, Kıbrıs’ta kapsamlı bir anlaşma sağlanması amacıyla yürütülen müzakere sürecinde bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin, mevcut olumlu ivmenin ve liderlerin sergilediği kararlılığın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Güvenlik Konseyi’nin tarafların çözüm isteğini canlı tutma yönünde atmakta olduğu adımlar müzakerelerin müspet bir şekilde neticelendirilmesine katkı koyacağına vurgu yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Ancak Kıbrıs sorununa ilgi duyan uluslararası çevrelerin de ortaya koyduğu gibi, mevcut olumlu ivmenin sonsuza kadar devam etmeyeceği de aşikârdır. Bu çerçevede, uluslararası toplumun vereceği gerek siyasi gerekse mali desteğe Kararda atıfta bulunulması memnuniyetle karşılanmaktadır” denildi.

“Kıbrıs Türk tarafı, BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde, yerleşmiş BM parametreleri, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama temelinde müzakerelerin iki tarafın da üzerinde mutabık kalacağı bir anlaşmayla sonuçlandırılmasına ilişkin güçlü kararlılığını muhafaza ediyor” vurgusu yapılan açıklamada, sürecin daha fazla zaman kaybedilmeden en kısa sürede neticelenmesi için Türk tarafının üzerine düşeni yaptığı kaydedildi.

Güvenlik Konseyi Kararı’nda, bir önceki kararda olduğu gibi Güven Artırıcı Önlemlerin hayata geçirilmesi çağrısı yapıldığına işaret edilen açıklama, şöyle devam etti:

“Bu vesileyle, iki taraf arasında mutabık kalınan ve henüz hayata geçirilmemiş Güven Artırıcı Önlemlerin bir an önce uygulamaya konulabilmesi için gerek yapıcı önerilerimiz gerekse uzlaşıcı yaklaşımımıza Kıbrıs Rum tarafının da benzer tutum sergilemesi gerektiğini vurgulamakta yarar vardır. Kuşkusuz ki, Güven Artırıcı Önlemlerin Ada’da nihai bir anlaşma sağlanmasına ve varılacak anlaşmanın uygulanmasına önemli katkısı olacaktır.

Kararda her yıl mutat olduğu üzere BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile ilgili son (S/2016/11) raporunun da memnuniyetle karşılandığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyondan yalnızca Kıbrıslı Türklerin bir endişesi olarak bahsedilmesine ilişkin hususlar BM nezdinde kayda geçirilmiştir”









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