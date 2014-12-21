Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’ndan Sağlık, Sosyal Sorunlar Ve Alternatif Çözümler Sempozyumu Yapıldı

YORGANCIOĞLU: “ÇIKAN SONUÇLARI KENDİMİZE GÖREV ALACAĞIZ”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Sağlık, Sosyal Sorunlar ve Alternatif Çözümler Sempozyumu düzenledi.



Lefkoşa Golden Tulip Otel’de düzenlenen sempozyuma, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle , ATSEF Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu, Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu Eş Başkanları İlker Duyan ve Dr. Serdar Dalkılıç, ATSEF Asbaşkanı Dr. Cankut Yüksel ile Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Safter Çınar da katıldı.

Sempozyum açılış konuşmalarıyla başladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Cemal Mert, sempozyumun önceliğinin, sağlık reformunun hayata geçirilmesi konusunda toplumsal ve siyasi iradenin oluşması olduğunu söyledi.

Mert, sağlık sistemini iyileştirmek, kaynakları verimli kullanmak hasta ve sağlık çalışanlarının memnuniyet düzeyini yükseltmek üzere çalıştıklarını belirtti.

Mert, sempozyumda yer alacak “Bölünmüş Kentler Deneyimi” bölümüne Güney’den de birçok katılımcının geleceğini kaydetti.

Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu ATSEF Eş Başkanı aynı zamanda Avrupa Doktorlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Serdar Dalkılıç da, Federasyonlarına geçen Mayıs ayında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin resmen kabul edildiğini hatırlatarak, bunun hem KKTC’nin tanınması hem de buradaki doktorların oradaki doktorlarla ilişkileri bakımından önemli olduğunu söyledi.

ATSEF’in diğer Eş başkanı İlker Duyan da federasyon ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Filiz Besim bir konuşma yaptı.

Filiz Besim, kamuda ve özelde sağlığın finansmanının birbirinden ayrılamaz iki önemli bacak olduğunu belirterek, finansman konusunun çözümlenmesi için ciddi bir siyasi irade oluşması gerektiğini söyledi.

Besim, gelecek günlerde siyasi iradenin oluşup gerek kamuda gerekse özelde finansman sorunun çözüme kavuşacağına inandığını da belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar da, Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi ve Sosyal güvenliğin sağlık sistemiyle entegre edilmesiyle daha sağlıklı bir sağlık hizmetinden bahsedilebileceğini söyledi.

Son 1 yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla ciddi çalışmalar yapıldığını ve fizibilite anlamında çok önemli bir noktaya gelindiğini belirten Gürpınar, 1 yıl öncesine göre tablonun daha net olduğunu kaydetti.

Gürpınar, “2015 yılı Genel Sağlık Sigortası’na geçiş ve gerek yasal düzenlemeler, gerekse kurumsal düzenlemeler bağlamında hazırlıkların yapılacağı bir yıl olacak. Bunun yol haritası az çok ortaya çıktı. Genel Sağlık Sigorta sistemini 2016 yılı başında hayata geçirebiliriz” dedi.

Bakan Gürpınar, bu sistemin kayıtlı sisteme geçiş için de ciddi fayda sağlayacağını belirtti.

Daha sonra Sağlık Bakanı Ahmet Gülle sağlık alanında önemli bir dönüm noktasında bulunulduğuna işaret etti.

1 yıl önce düzenlenen Sağlık Çalıştayı’nda sağlığın yeniden organizesi için vizyon ortaya koyduklarını belirten Gülle, oradan çıkan sonuçların hayata geçirmek için bir yıldır çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Genel Sağlık Sigortası’yla ilgili şu anda oldukça verimli bir noktada olduklarına değinen Bakan Gülle, konuyla ilgili ciddi bir fizibilite çalışması yapıldığını belirtti.

Bakan Gülle, kısa bir süre sonra konuyla ilgili daha net kararları kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Gülle, daha iyi bir sağlık sistemi için fırsatları iyi değerlendirmek gerektiğini ifade ederek yeniden yapılanma konusunda sempozyum için gelen konukların deneyimlerinin de önemli yarar sağlayacağını kaydetti.

BAŞBAKAN

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da sempozyuma katılanlara hitap etti.

Bu tür organizasyonların sorunları tespit etme, aşma adına çok önemli dönüm noktaları olduğuna işaret eden Yorgancıoğlu, “Çıkan sonuçları kendimize görev alacağız. Sorunları aşma ve gerekenin yapılması adına sorumluluk üstleneceğiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Sağlık, Sosyal Sorunlar ve Alternatif Çözümler Sempozyumu’na geçildi.

Birinci oturumda “Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Farklı Ülke Deneyimleri”, ikinci oturumda “Avrupa’da Sendikacılığın Durumu” ve üçüncü oturumda da “Bölünmüş Kentler Deneyimi” başlıkları irdelendi.