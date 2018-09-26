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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası “Komplikasyon Mu? Malpraktis Mi?” Konulu Konferans Düzenledi

SAĞLIK BAKANI BESİM: “MALPRAKTİS YASASI VE ADLİ BİLİMLERİN KURULMASI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI” 

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası “Komplikasyon Mu? Malpraktis Mi?” Konulu Konferans Düzenledi

SAĞLIK BAKANI BESİM: “MALPRAKTİS YASASI VE ADLİ BİLİMLERİN KURULMASI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI” 

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası “Komplikasyon Mu? Malpraktis Mi?” Konulu Konferans Düzenledi

SAĞLIK BAKANI BESİM: “MALPRAKTİS YASASI VE ADLİ BİLİMLERİN KURULMASI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI”


Lefkoşa, 26 Eylül 18 (.): Sağlık Bakanı Filiz Besim, Malpraktis Yasası ve Adli Bilimlerin kurulması için hazırlıklara başlandığını açıkladı. 


Besim, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası tarafından düzenlenen “Komplikasyon mu? Malpraktis mi?” konulu konferansa katıldı. 


Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve iki sürecek olan konferansta uzmanlar, hekimlerin tıbbi müdahaleden kaynaklı sorumlulukları ve mesleklerinde yaşadıkları zorlukları ele alıyor. 


Tabipler Odası’nda yapılan konferansta İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan Prof. Dr. İbrahim Üzün, Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalından Prof. Dr. Halis Dokgöz, Prof. Dr. Hakan Kar ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden Uz. Dr. İdris Deniz sunum gerçekleştiriyor. 


BESİM
Konferansın açılışına katılan Sağlık Bakanı Filiz Besim yaptığı konuşmada, tıp hukukunun temel ayırımlarından birisinin malpraktis ve komplikasyon olduğunu, Tabipler Birliği Yasası’nda bu konunun bulunduğunu ancak tam olarak yeterli olmadığını belirtti. 


Besim, dünyada bu davaların çok fazla görüşüldüğünü, hekimlerin çoğu zaman bu konudan büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi. 


Bu konuda Tabipler Birliği Yasası ötesinde Malpraktis Yasası ve Adli Bilimlere ihtiyaç olduğunu belirten Besim, Tabipler Birliği’ni yargı mekanizması haline getirtmenin çok kolay olmadığını,  kendisinin de daha önce Tabipler Birliği Başkanlığı döneminde bu zorlukları yaşadığını kaydetti. 


Besim, Malpraktis Yasası ve Adli Bilimlerin olması gerektiğini, eksikliklerin tamamlanması için hazırlıklara başladıklarını, hekimi de hastayı da koruyacak olanın hukuk olduğunu, uzman hocaların değerli görüşlerini Tabipler Birliği ile değerlendireceklerini, çağdaş bir yasa olması için gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı. 


ARİFOĞLU
Tabipler Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, ülkedeki yasaların düzenlenmesi, yasal açılımların yapılması gerektiğini,  sağlık sisteminde genel alt yapının da gözden geçirilerek Hekim Ve Hasta Hakları Yasası’nın da bir önce devreye girmesi gerektiğini kaydetti. 


Arifoğlu, Tabipler Birliği olarak Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde olduklarını belirtti. 


Son Güncelleme: 26.09.2018 16:40
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