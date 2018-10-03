Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Taşçıoğlu, Asbaşkan Yazman

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın (KTTO) VIII. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu, bugün ilk toplantısını yaparak görev dağılımı gerçekleştirdi.



Odadan yapılan açıklamaya göre, iki yıllık dönem için seçilen başkan ve yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

“Dr. Mustafa Taşçıoğlu: Başkan, Dr. Dilek Yazman: As Başkan, Dr. Yonca Morris: Genel Sekreter, Dr. İdris Deniz: Mali Sekreter, Dr. Ömer Diker: Eğitim Sorumlusu , Dr. Ayşe Zeki: Dış İlişkiler ve Basın Sorumlusu, Dr. Ömer Taşargöl: Eğitim ve Bilgi İşlem Sorumlusu,

Denetleme Kurulu Üyeleri : Dr. Hasan Sav; Dr. Musa Olgu; Dr. Arif Ersoy”

