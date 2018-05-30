Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu'ndan Çok Önemli Açıklamalar...

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, hastaların kendi veya yakınlarının izni olmadan sağlıkla ilgili bilgilerinin herhangi bir ortamda paylaşılmasının bir hasta hakları ihlali olduğunu kaydetti.

Arifoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ilgili düzenlemelerin diğer tüm sağlıkla ilgili yasalarla birlikte ivedilikle düzenlenmesi gerektiğini belirtti.



Bunun dışında bilimsel verilere dayandırılmayan, herhangi bir istatistiksel çalışma yapılmadan basına sunulan tıbbi açıklamaların da toplumu gereksiz yere rahatsız ettiğini ifade eden Arifoğlu, bazen de komik durumlara sebep olduğunu vurguladı.Arifoğlu, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, konuyla ilgili olarak bir hatırlatma yapar, gerekli hassasiyetin gösterileceğini ümit ederiz” dedi.