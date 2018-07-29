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Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Başkanlığına Muhsin Özdemir Getirildi

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Başkanlığına Muhsin Özdemir getirildi.

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Başkanlığına Muhsin Özdemir Getirildi

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Başkanlığına Muhsin Özdemir getirildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:14
Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Başkanlığına Muhsin Özdemir Getirildi


 Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Başkanlığına Muhsin Özdemir getirildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, örgütün yeni yönetim kurulu şöyle oluşturuldu:
“Başkan Muhsin Özdemir, Asbaşkan Adnan Biricik, Genel Sekreter Osman Özel, Mali İşler Sorumlusu Muzaffer Özel, Sosyal İşler Sorumlusu Halil Akkılıç.”
Bu arada Başkan Muhsin Özdemir, yaptığı açıklamada, tüm şoförleri KKTC genelinde tek çatı altında toplamayı hedeflediklerini belirterek, tüm şoförlere derneğe üye olmaları çağrısı yaptı.
 

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Son Güncelleme: 29.07.2018 14:31
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