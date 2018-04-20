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KIBRIS TÜRK SANAYI ODASI’NDAN BİR HEYET, KENYA VE SUDAN’I ZİYARET ETTİ  

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan bir heyet, KKTC ürünlerinin ihracı için girişimlerde bulunmak üzere geçen hafta Afrika ülkelerinden Kenya ve Sudan’ı ziyaret etti.

KIBRIS TÜRK SANAYI ODASI’NDAN BİR HEYET, KENYA VE SUDAN’I ZİYARET ETTİ  

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan bir heyet, KKTC ürünlerinin ihracı için girişimlerde bulunmak üzere geçen hafta Afrika ülkelerinden Kenya ve Sudan’ı ziyaret etti.

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
KIBRIS TÜRK SANAYI ODASI’NDAN BİR HEYET, KENYA VE SUDAN’I ZİYARET ETTİ  

KIBRIS TÜRK SANAYI ODASI’NDAN BİR HEYET, KENYA VE SUDAN’I ZİYARET ETTİ  

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan bir heyet, KKTC ürünlerinin ihracı için girimlerde bulunmak üzere geçen hafta Afrika ülkelerinden Kenya ve Sudan’ı ziyaret etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, ziyaretlerdeki görüşmelerde her iki ülkenin Ticaret Odaları ile ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ülkelere yeni ziyaretlerin düzenlenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Sanayi Odası’nın her iki ülkeye yönelik ilk kez yaptığı girişimler doğrultusunda, bu yılın üçüncü çeyreğinde Kenya Ulusal Ticaret Odası ve Sudan Ticaret Odaları Birliği’yle işbirliği içerisinde, ihracatçı firmaların da katılımıyla yeni ziyaretlerin düzenlenmesi için planlamalar yapıldığı kaydedildi.

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Odanın girişimleri çerçevesinde Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu’na ziyaretler yapılarak, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın önümüzdeki dönemde her iki ülkeye de düzenlemeyi planladığı girişimlere destek ve katkı sağlanması doğrultusunda da anlayış birliği oluşturulduğu belirtildi.

Kenya ve Sudan’a yapılan ziyaretlerde KTSO’yu Oda Yönetim Kurulu Üyesi, Afrika ve İslam Ülkeleri ile İlişkiler Komite Başkanı Taner Yolcu ve Oda Dış Ekonomik İlişkiler Sorumlusu Çağlar Türk temsil etti.

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 16:28
Anahtar Kelimeler:
KktcAdamlarıKenyaSudanZiyareti
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