Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104820
ALTIN
192.945
DOLAR
4.6059
STERLİN
6.1064
EURO
5.3222
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Son Dakika
KÜÇÜK ERCAN’IN CENAZESİ HÜZNE BOĞDU!
Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği: “Çocuklara Yönelik Koruma Politikası Yok”

 Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, ülkede çocuklara yönelik koruma politikası olmadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği: “Çocuklara Yönelik Koruma Politikası Yok”

 Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, ülkede çocuklara yönelik koruma politikası olmadığını kaydetti.

29 Mayıs 2018 Salı 11:56
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği: “Çocuklara Yönelik Koruma Politikası Yok”


“HABERLERİ HER YAŞTAN BİREY TAKİP EDİYOR”

 Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, ülkede çocuklara yönelik koruma politikası olmadığını kaydetti.
Dernek, dün yaşanan cinayetle ilgili yazılı açıklama yaparak, medya kuruluşlarına, bu süreçte haberleri her yaştan bireyin takip ettiği bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulundu.
“28 Mayıs’ta Kıbrıs’ta meydana gelen bir cinayet ile ilgili ülkenin dört bir yanında yaşanan bu acı olayla ilgili halkımızın büyük bir üzüntü ve öfke içinde olduğunu görmekteyiz” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

banner277
“Ancak yaşanan bu olay ülkemizde uzun zamandır var olan çocuğa yönelik istismar konusundaki eksiklerimizi bir kez daha gözler önüne sermektedir. Dün yaşanan olay ülkemizin çocuklara yönelik bir koruma politikasının olmaması, yasaların çok eski ve yetersiz kalmasının, devletimizin bu konuda yeterli önlemleri alamamasının korkunç bir sonucudur.”
“ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI OLUŞTURULMALI”
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği açıklamasında, devlet yetkililerinin, sivil toplum örgütlerinin, hukukçuların, akademisyenlerin, ruh sağlığı çalışanlarının bir an önce bir araya gelerek çocuk haklarını savunmak ve çocuk istismarını önleyebilmek adına “Çocuk Koruma Politikaları” oluşturması gerektiği ifade edildi.
“HABERLERİ HER YAŞTAN BİREY TAKİP EDİYOR”
Açıklamada medya kuruluşlarına, “Bu süreçte medya kuruluşlarının bu konudaki haberleri her yaştan bireyin takip ettiği bilinciyle ihtiyatlı davranarak haber yapmalarını rica ediyoruz” çağrısında da bulunuldu.
 

Son Güncelleme: 29.05.2018 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ysk, Adayları Geçici Olarak İlan Etti...28 Belediye Başkanlığı İçin 111 Aday Yarışacak
Ysk, Adayları Geçici Olarak İlan Etti...28 Belediye Başkanlığı İçin 111 Aday Yarışacak
Ktoeös’ten İlker Başbuğa Tepki
Ktoeös’ten İlker Başbuğa Tepki
Ctp Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Bican Güzelyurt Çarşısı İle Kalkanlı’yı Ziyaret Etti
Ctp Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Bican Güzelyurt Çarşısı İle Kalkanlı’yı Ziyaret Etti
Kamu-sen: “insanlığın Ve Toplumun Nereye Gittiği Araştırılsın, Gerekli Önlemler Alınsın”
Kamu-sen: “insanlığın Ve Toplumun Nereye Gittiği Araştırılsın, Gerekli Önlemler Alınsın”
Kktc Uluslararası Fuarı’nın 42’incisi 1-10 Haziran Tarihlerinde
Kktc Uluslararası Fuarı’nın 42’incisi 1-10 Haziran Tarihlerinde
Bellapais Konserleri Türkiye- Bulgaristan Sanatçıları İle Devam Ediyor
Bellapais Konserleri Türkiye- Bulgaristan Sanatçıları İle Devam Ediyor
Ctp Değirmenlik Belediyesi Başkan Adayı Karavezirler, Yiğitler Ve Erdemli Köylerini Ziyaret Etti
Ctp Değirmenlik Belediyesi Başkan Adayı Karavezirler, Yiğitler Ve Erdemli Köylerini Ziyaret Etti
Gülgün Kuzey Kıbrıs Rallisi 1-2-3 Haziran'da start aliyor
Gülgün Kuzey Kıbrıs Rallisi 1-2-3 Haziran'da start aliyor
“KKTC’de III Girişimcilik Hibe Projesi” Girne’de Tanıtıldı!
“KKTC’de III Girişimcilik Hibe Projesi” Girne’de Tanıtıldı!
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim