Kıbrıs Türk Platformu’ndan Kıbrıs Türk Gençlik İnisiyatifi’nin Yürüyüşüne Destek

Kıbrıs Türk Platformu, Türkiye’deki terör eylemlerini kınamak amacıyla Kıbrıs Türk Gençlik İnisiyatifi’nin cuma günü düzenleyeceği eyleme destek belirtti.

Kıbrıs Türk Platformu Basın Sözcüsü Hüseyin Alasya tarafından yapılan açıklamada, “son olarak Ankara’da gerçekleştirilen, emperyalist güçler tarafından desteklenen PKK-PYD terörü olmak üzere anavatan Türkiye’ye yönelik terör saldırılarının lanetlendiği” belirtildi.

Türkiye’ye yönelik terör saldırılarında Kıbrıs’taki Türk varlığının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki hak ve çıkarlarının hedef alındığını kaydeden Alasya, “Bu bilinç ve inançlaterörle mücadelesinde anavatanımız Türkiye’nin yanında olduğumuzu belirtiriz” dedi

Kıbrıs Türk Gençlik İnisiyatifi’nin düzenleyeceği yürüyüş cuma akşamı saat 19.00’da eski KTHY binası önünden başlayacak ve Osmanpaşa Caddesi güzergahından TC Büyükelçiliği önüne kadar devam edecek.