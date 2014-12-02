Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanlığı’na Dr. Gülten Erçal seçildi.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Kurumun 6. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda, 2 yıl süre ile görev yapacak organlar belirlendi.

Yapılan seçimlerde, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanlığı’na Dr. Gülten Erçal, Asbaşkanlığı’na Dr. Figen İnce, Sekreterliğe Dr. Ayşe Sayılı, Saymanlığa Dr. Kâmuran Arıkbuka seçilirken; Faal Üye Dr. Erdem Beyoğlu oldu.

Denetim Kurulu üyeleri Dr. Sevgi Öksüz, Dr. Zeynep Cerit ve Dr. Cemal Mert olarak belirlendi.

Onur Kurulu üyeliklerine Dr. Hülya Madi, Dr. Bircan Kavaz ve Dr. Raşit Kayra seçildi.

Disiplin Kurulu’nda ise, Dr. Sevgi Öksüz, Dr. Zeynep Cerit ve Dr. Hülya Madi görev yapacak.