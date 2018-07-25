Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanlığına Engin Halkseven Getirildi



Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği başkanlığına Engin Halkseven getirildi.

Birlikten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği gerçekleştirdiği 9. Olağan Genel Kurul’unda başkan ve yönetim kurulunu seçti.

Birliğin dün akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında ise birlik yetkili organları belirlendi.

Toplantıda doğrudan gelir desteğinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nca ivedilikle güncellenmesi, yeni üretim sezonu için tohumluk ihtiyacının birlik tarafından karşılanarak, geçmişte doğan tohumluk zararların önlenmesi için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Toplantıda, sektörün hayatta kalabilmesi için taraflarca fiyat istikrarın sağlanması gerektiği, geçmiş tohumluktan doğan zararların Genel Tarım Sigortası fonu kapsamına ve bakanlık bünyesindeki herhangi kaleme dâhil edilerek üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

“Menteş Uyguner, Şaban Yahya, Hasan Yahya, Mehmet Sarpoğlu, Ahmet Talay, Ahmet Göz, Osman Gürbıyık, Necmi Kutlu, Hakan Şeker, Ertan Namıkkemaloğlu, Yıldıray Uluşan, Salih Efendi, Osman Efendi, Mehmet Bicen, Saadettin Büyükhoca. Denetleme Kurulu;Behiç Ünerdi, Hasan Suay, Türkay Hocanın. Disiplin Kurulu;Namık Olgu, Salih Ataman, Mehmet Batıhan”



