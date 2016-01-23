Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 25. Olağan Genel Kurulu Yapılıyor

BAŞBAKAN KALYONCU: "TURİZM ÜLKENİN EN ÖNEMLİ İKİ SEKTÖRÜNDEN BİRİ. HÜKÜMET OLARAK TURİZME BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

TURİZM BAKANI SUCUOĞLU: "HEDEF 50 BİN YATAK KAPASİTESİ VE 3 MİLYON TURİST"

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ TURİZM MÜŞAVİRİ KARADUMAN: "YATAK KAPASİTESİ 50 BİNE ÇIKARILIRSA ÜLKE KEDİ KENDİNE YETECEK BİR DURUMA GELEBİLİR"

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) 25. Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Girne Altınkaya Tatil Köyünde yer alan genel kurulda, başkanlığa tek aday Hüseyin Aktığ oldu.

KITOB Genel Kurulunun açılışına Başbakan Ömer Kalyoncu, Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği adına Bekir Karaduman, uçak şirketlerinin yetkilileri, bakanlık yetkilileri, KITOB üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.

Genel Kurul Divan Başkanlığına Fethi Özboğaç, katipliğe Meryem Gürtunç ve Seyhan Çınarlılı getirildi.

Saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını yapan KITOB Başkanı Hüseyin Aktığ, turizmin yeniliklerini, değişimlerini her gün algılamaya çalıştıklarını ifade ederek, bu amaçla bir farkındalık projesi hazırladıklarını ve ülkede turizmi ülkeye ve topluma göre en iyi şekilde yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Aktığ, genel kurulların kendilerini değerlendirme, özeleştiri yapma, hayata geçirdikleri İşleri kamuoyu ile paylaşma ve yaptıkları yanlışlıklardan ders çıkarma açısından önem taşıdığını vurguladı.

Turizm sektöründeki yapının değişken olduğunu ve dünyada yaşanan olaylara göre şekillendiğine dikkat çeken Aktığ, Turizm sektöründe yatırımın büyük önem taşıdığını, ülkeye turist çekmek için rekabet edebilirliliğin artırılması için yatırımların önünün açılması ve kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Aktığ, ülkeye gelecek ve ülkedeki yatırımcıların geleceğe güvenle bakabilmesi için yatırımın önünün açılmasının şart olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs sorunundan dolayı yarınını bilemedikleri bir ülkede yaşadıklarını, bu yüzden ülkede sürdürülen Kıbrıs görüşmelerinin başarıya ulaşmasını desteklediklerini ve istediklerini söyledi. Aktığ, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya da destek belirtti.

Yatırımcıların ucuz enerji ihtiyacına da işaret eden Aktığ, bu yüzden birliğin "enerji tasarrufu" projesinin tamamlanmasının önem taşıdığını söyledi. Birliğin hizmet içi eğitimler, yatırımlar ve sektöre yönelik çalışmalarını anlatan Aktığ, ulaşım teşvikleri ve denetimlerinde Turizm Bakanlığından destek istedi.

Aktığ, ülkede "Turizm Örgütü" ihtiyacına da işaret ederek, sektörün gelişimine katkı sağlayan tüm kesimlere teşekkür etti.

TOLUN

KITSAB Başkanı Orhan Tolun da, son yıllarda ülkede turizm gelişirken bir yandan da sıkıntılar çektiklerine işaret ederek, ülkeye taşınan turist sayısını ve turizm gelirlerini artırdıklarını, ancak turizm fonunu yükseltemediklerini ayrıca Kuzey Kıbrıs imajının bozulduğuna işaret etti.

Tolun, ülkenin çevre ve insan kaynakları açısından "bir yıldıza" düştüğünü, 5 yıldızlı oteller artarken küçük otellerin kapandığını, küçüldüğünü ifade ederek, en büyük sıkıntılarının; paydaşların bir araya gelememesi olduğunu kaydetti, paydaşların daha çok işbirliği yapması gerektiğine inanç belirtti.

Turizm sektörünün bu yıl Rusya kaynaklı sıkıntı yaşayabileceğini çünkü Türkiye’ye konan ambargonun ülkeyi de etkileyeceğine inanç belirten Tolun, işbirliklerinin artırılmasını istedi.

KARADUMAN

Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Turizm Müşaviri Bekir Karaduman da, Turizm Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin çalışmalarının son yıllarda bir yere geldiğini ve hedeflere ulaşıldığını ancak bunun yanında sıkıntılar da yaşanmasının normal olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün dünyada ve Türkiye'de yaşanan sıkıntılardan en kolay etkilenen sektör olduğunu ancak yine de ülke turizminde büyümelerin yaşandığını belirten Karaduman, tüm olumsuzluklara rağmen yatak sayısı, turist sayısında yüzde yüz artış yaşandığını kaydetti.

Karaduman, özellikle kriz zamanlarında sektörde işbirliği ve temkinli olmanın önemine işaret ederek, bu dönemde artık daha geniş bir plan içerisinde Kuzey Kıbrıs turizmi için neler yapılabileceğine bakmaları gerektiğini ve yatak sayısının 50 bine çıkarılması için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca turizm teşviklerinin yenilenmesi gerekliliğine işaret eden Karaduman, ülkede 50 bin yatak sayısına ulaşılması durumunda bunun 6 milyar TL'lik yatırıma denk geleceğini, turizm gelirine 5 milyar TL artış, turist sayısın da 2-3 milyona ulaşabileceğini, ekonomiye de katkıyı çok yüksek rakamlarda artıracağını belirtti. Karaduman, bunun olması durumunda ülkenin kendi kendine yetebilecek bir duruma geleceğine de vurgu yaptı.

Karaduman, bakanlık ve sektör temsilcilerinin birlikte ileriye dönük planlar yapmasının önemine işaret ederek, zamanın dedikodu veya konuşma zamanı değil, Kuzey Kıbrıs’ta turistlerin harcamalarının artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi zamanı olduğunu kaydetti.

Büyükelçilik olarak sektörün geliştirilmesi için desteğe devam ettiklerini, ancak örgütlerin de denetimlerde dikkatli olmalarını isteyen Karaduman, kendilerine de gelen bazı konulardaki sıkıntıların aşılmasını istedi.

SUCUOĞLU

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu da, genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, otelcilik sektörüyle ilgili son bilgileri paylaştı.

Sucuoğlu, 140 turistik konaklama alanı, 20 bin yatak kapasitesi bulunduğunu,bunun yıl sonunda 22 bine çıkacağını, 5 yıldızlı 18 adet otel bulunduğunu, bunun da yüzde 56'ya denk geldiğini ifade etti.

5 yıldızlı otellerin doluluk oranının 4 yıldızlı otellerden daha az olduğunu ifade eden Sucuoğlu, sektörde bazı rakamlarla ilgili yanlış bilgiler bulunduğunu kaydetti, doluluk oranları ile ilgili rakamlar verdi.

2016 yılında hedefledikleri yatak kapasitesinin 25 bin, 2020'de de 50 bini hedeflediklerini ifade eden Sucuoğlu, iyi bir politika ile çalışmalara devam edip, yatırımcıları kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

Sucuoğlu, hedefin 3 milyon turist olduğunu belirterek, bu sayıya ulaşılırsa ülkenin özlemini duyduğu kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşabileceğini, bu yüzden artık Kuzey Kıbrıs'ın çok çalışması, önyargıları kırması ve çalışırken atılması, terlemesi gerektiğini kaydetti.

Turizmin Türkiye ayağını canlandırmak için çok çalıştıklarını, olumlu görüşmeler yaptıklarını belirten Sucuoğlu, Türkiye Turizm Bakanının da Şubat ayında KKTC'ye geleceğini ve sektörü geniş bir şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Avrupa ve İngiltere'de de çalışmalar yaptıklarını, özellikle ingiltere’den olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Sucuoğlu, teşviklerin de reklamlarla destekleneceğini vurguladı.

Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Gazimağusa ve Girne'deki yatak sayısı ve konaklayan turist sayılarının artırılması gerektiğini, bu yönde verdiği rakamların artırılması durumunda turist harcamasının da artırılabileceğini ifade eden Sucuoğlu, turistin para bırakmasının sağlanmasının önemine işaret etti.

Yerel üretim ve el sanatlarının bu yönde büyük önem taşıdığını vurgulayan Sucuoğlu, adanın çöp yığını haline döndüğünü, turistin yemek yemekten bile çekindiğini ifade etti, "aynaya bakmayı öğreneceğiz, bu çevre kirliliği neden" diye sordu.

Otellerin 5 yıldızlı olması değil, ülkenin durumunun ve çevresinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Sucuoğlu, çevre konusunda sınıfta kalındığını, ulaşımın değil, asıl şikayet konusunun çevre olduğunu kaydetti.

Bu yüzden çevreyi ilk öğretimden eğitim sistemine katacaklarını ifade eden Sucuoğlu, turizm örgütünün de kurulmasını hedef koyduklarını, bu yönde sektör temsilcileri ve üniversitelerle çalıştıklarını anlattı.

Turizm fuarlarına katıldıklarını ancak tanıtım ve reklamda çok geride kaldıklarını belirten Sucuoğlu, reklamların ve tanıtımın önemine vurgu yaptı, özellikle Avrupa'da bunun gerekli olduğunu söyledi.

Turizm fuarlarında bu tanıtım eksikliğini gördüklerini belirten Sucuoğlu, reklamlara büyük önem vereceklerini, ayrıca bu hafta İstanbul Turizm Fuarına katılacaklarını ve bu fuara çok büyük önem verdiklerini, çünkü her yıl 8 milyon Türk turistin seyahat ettiğini, bu yüzden ülkeye bu sayıdan kazanım sağlanabileceğini ifade etti.

Sabır, atak olmak ve reklam gerektiğini, Antalya ile yarışmaları gerektiğini kaydeden Sucuoğlu, Türkiye kriz paketi içerisinde yer almak için çalıştıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, sektörün elektrik ve yatırımlar ile ilgili sıkıntılarının da çözümüne yönelik çalıştıklarını belirtti, sıkıntıların çözümünden yana tavır sergilediklerini belirtti.

Turizm Bakanı Sucuoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan bazı birlik üyeleri de özellikle otellerin arama motoru Booking.com ve ülkedeki turizm politikası ile ilgili sıkıntıları ve eleştirileri dile getirdi.

KALYONCU

Başbakan Ömer Kalyoncu da, ülke turizmine katkı yapan sektör temsilcileri ve herkese teşekkür ederek, son yapılan eleştiri ve konuşmalara baktığında bürokraside devamlılığın öneminin ortaya çıktığına işaret etti, bu devamsızlığın siyasileşmeden kaynaklandığını kaydetti.

Kalyoncu, hükümet değişimlerinde müsteşarın değişmesinin normal olduğunu ancak müdürlerin değişmesinin çalışmaları olumsuz etkilendiğini, bu yüzden Meclisteki yeni Kamu görevlileri yasasının bu tip sıkıntıları çözeceğini, ayrıca sektöre dışarıdan da uzman kişilerin atanmasını sağlayacağını kaydetti.

Devletin önemli bir reforma tabi tutulmasının önem taşıdığının da görüldüğünü ifade eden Kalyoncuyu, birliğin sektör için önemine işaret etti.

Kalyoncu, turizmin ülkenin en önemli iki sektöründen biri olduğunu belirterek, hükümetin turizmi tek bakanlığa çevirdiğine dikkat çekti, bu sektöre verilen önemi vurguladı.

Birliğin de bu sektöre önemli katkıları olduğunu ifade eden Kalyoncu, birliğin bu rolüne devam etmesi ve sektörde gelişim sağlanması için desteğin süreceğini söyledi.

KITOB'un sektöre yönelik çalışma, yenilik, eğitim gibi çalışmalarına devam etmesinin gerekliliğine işaret eden Kalyoncu, sektöre yönelik yatırımların ve teşviklerin sürdürüleceğini, hükümetin buna ayrı önem verdiğini söyledi, ancak teşvik ve desteklerin doğru alanlarda kullanılmasının önemine işaret etti.

Hükümetin sektörün gelişmesi için her türlü çabayı ortaya koymaya hazır olduğunu vurgulayan Kalyoncu, genel kurulun sektör açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ve mesajların okunmasının ardından genel kurula ara verildi.

Aradan sonra genel kurulda yönetim kurulu faaliyet ve mali rapor okunup üyelerin onayına sunulacak. Yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimiyle sürecek genel kurul, dilek temennilerle tamamlanacak.