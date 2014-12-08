Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korusu ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Korosu’nun ortak konseri perşembe günü yapılıyor.

Hazırlıkları devam eden konser, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde gerçekleştirilecek.

11 Aralık Perşembe gün saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de gerçekleşecek konserin biletleri 10 TL olacak ve biletler Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin (0392) 2238436 nolu telefonu ile Çağdaş Müzik Derneği’nin 0548 8416116 nolu telefonuna ulaşılarak temin edilebilecek.

Konserden elde edilecek gelirin tümü Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak. Çağdaş Müzik Derneği ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, sanatseverleri, engelliler yararına düzenlenecek konseri izlemeye davet etti.



