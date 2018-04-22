Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği’nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı...

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar tarafından yayımlanan mesaj şöyle:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98’inci yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Tüm Ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramı kutlu olsun.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı ileri taşımak ve başarmak için Erzurum ve Sivas Kongreleriyle sağladığı Kuvai Milliye birlikteliği sonucunda Ankara’da 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığı önemli ve tarihi bir gündür.



Türkiye Büyük Millet Meclisi; “Egemenlik kayıtsız ve şartsız Milletindir” düsturu ile açılmış ve hem kurtuluşun hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin halk iradesine dayanan sağlam temelinin atıldığı tarihi bir günün yıldönümüdür.Her zaman her konuda hep ileriyi gören Büyük Ata, bugünü çocuklara armağan etmiştir. Uzun savaş döneminde yetişmiş insan gücünü ve gençliği kaybetmiş olan Türk Ulusu’nu yeniden ayağa kaldırmak ve modern dünyada yerini almak için yeni nesillere dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini güvenceye almak için çocuklara ve onların iyi yetiştirilmelerine olan ihtiyaç ve önemi vurgulamıştır.Geleceğimizin, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın güvencesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik coşkusu dünya var oldukça devam edecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Anavatanı ile birlikte sonsuza dek yaşayacaktır.”