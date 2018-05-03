Kıbrıs Türk MS Derneği yararına bardak satışı yapılıyor.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Dönüşüm Merkezi tarafından düzenlenen “Destekle Değiştir” projesi kapsamında bağışçılardan gelen destek ile hazırlanan kupa bardaklardan elde edilecek tüm gelir dernek ihtiyaçlarının karşılanmasında döner sermaye yaratmak amacı ile kullanılacak.

Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli’nin açıklamasına göre, 20 TL’den satışa çıkarılan kupa bardaklardan satın almak isteyenler 0533 863 4334 numaralı telefondan kendisine ya da Kıbrıs Türk MS Derneği’nin facebook hesabından derneğe ulaşabilecek.

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Hançerli’nin açıklamasına göre Dernek, Pazar günü Çıralı Bakery'de kahvaltı etkinliği de düzenledi.

Dördüncü kez yapılan kahvaltı etkinliğinde MS hastaları, aileleri ve derneğin bağışçıları bir araya geldi.