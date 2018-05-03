Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104725
ALTIN
176.763
DOLAR
4.1965
STERLİN
5.6837
EURO
5.0241
Hayvan üreticileri Güzelyurt’ta eylem yapıyor
HAYVAN ÜRETİCİLERİ EYLEM YAPIYOR
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Katil ülkemize kaçak geldi
KATİL ÜLKEMİZE KAÇAK GELDİ
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner256
Flaş Haber
Katil ülkemize kaçak geldi
Kapat

Kıbrıs Türk MS Derneği yararına bardak satışı yapılıyor

Kıbrıs Türk MS Derneği yararına bardak satışı yapılıyor.

Kıbrıs Türk MS Derneği yararına bardak satışı yapılıyor

Kıbrıs Türk MS Derneği yararına bardak satışı yapılıyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:47
Kıbrıs Türk MS Derneği yararına bardak satışı yapılıyor

Kıbrıs Türk MS Derneği yararına bardak satışı yapılıyor.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Dönüşüm Merkezi tarafından düzenlenen “Destekle Değiştir” projesi kapsamında bağışçılardan gelen destek ile hazırlanan kupa bardaklardan elde edilecek tüm gelir dernek ihtiyaçlarının karşılanmasında döner sermaye yaratmak amacı ile kullanılacak.

Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli’nin açıklamasına göre, 20 TL’den satışa çıkarılan kupa bardaklardan satın almak isteyenler 0533 863 4334 numaralı telefondan kendisine ya da Kıbrıs Türk MS Derneği’nin facebook hesabından derneğe ulaşabilecek.

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Hançerli’nin açıklamasına göre Dernek, Pazar günü Çıralı Bakery'de kahvaltı etkinliği de düzenledi.

Dördüncü kez yapılan kahvaltı etkinliğinde MS hastaları, aileleri ve derneğin bağışçıları bir araya geldi.

Son Güncelleme: 03.05.2018 10:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"KTBK Komutanı Yıldırım İskele Belediyesi’ni Ziyaret Etti"
"KTBK Komutanı Yıldırım İskele Belediyesi’ni Ziyaret Etti"
Özersay: “Üzülerek söylemeliyim ki biz bunu basından öğrendik”
Özersay: “Üzülerek söylemeliyim ki biz bunu basından öğrendik”
Akıncı hükümette yer alan siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi
Akıncı hükümette yer alan siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi
Hayvan üreticileri Güzelyurt’ta eylem yapıyor
Hayvan üreticileri Güzelyurt’ta eylem yapıyor
Akıncı: “Geleceği kurarken geçmişten kopmamak lazım”
Akıncı: “Geleceği kurarken geçmişten kopmamak lazım”
11. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor
11. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor
Kema Vakfı, çam kese böceği mücadelesine ayrılan bütçenin artırılmasını talep etti
Kema Vakfı, çam kese böceği mücadelesine ayrılan bütçenin artırılmasını talep etti
Milhan Lakadamyalı’nın ebru sergisi 7 Mayıs’ta AKM’de açılacak
Milhan Lakadamyalı’nın ebru sergisi 7 Mayıs’ta AKM’de açılacak
BM, Lute’nin Kıbrıs’a özel danışman olarak atandığı iddialarını yalanladı
BM, Lute’nin Kıbrıs’a özel danışman olarak atandığı iddialarını yalanladı
Bugün elektrik kesintisi var
Bugün elektrik kesintisi var

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim