“Kıbrıs Türk Kültür Ve Sanat Festivali” İngiltere’de En İyi Festival Adayı

Londra’da 10 Haziran’da düzenlenen “1. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali”, İngiltere’de “en iyi festival” adayı gösterildi.
Kıbrıs’a has yiyecek, içecek ve tatlıları tatma fırsatı bulan ziyaretçiler birbirinden lezzetli, geçmişe ait yöresel tatlarla yeniden buluşarak nostaljik anlar yaşanmasını sağlayan festival, İngiltere’de en iyi festival için Survey Monkey tarafından aday gösterildi. En iyi festival, halkın oylarıyla belirlenecek.
Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali Koordinatörü Ahmet Havalı, konuyla ilgili açıklamasında, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin birlikteliğinin önemine işaret ederek festivalin en iyi festival yarışmasında aday olmasından büyük gurur duyduklarını söyledi.
Havalı, “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk olarak, birlik içinde neler yapabileceğimizi kanıtlamış olduk. Önümüzdeki yıl için festival hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Kıbrıs Türk kültür ve sanatını İngiltere’de tanıtmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Umarız ki, KKTC hükümet yetkililerimiz de bizlere destek olmaya devam ederler” diye konuştu.