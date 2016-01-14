Kıbrıs Türk Kültür Derneği Denktaş'ın Vefatının 4. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“ÖNEMİ VE DEĞERİ, YAŞADIĞIMIZ BUGÜNLERDE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK ANLAŞILMAKTADIR”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının dördüncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, onu saygı, özlem ve rahmetle andı.

Dernek mesajında “Dört yıldır onun fiili önderliği ve yönetiminde sürdürülen milli duruşun ve tavizsiz müzakerelerin özlemi ve ihtiyacı içinde yeri doldurulamaz onurlu mücadelemizin önderi Rauf Denktaş’ın milli davamız açısından varlığı, önemi ve değeri, yaşadığımız bugünlerde her zamankinden daha çok anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Denktaş’ın bütün yaşamını Kıbrıs Türk halkının, self-determinasyon hakkı başta olmak üzere hakları, egemen eşitliği, özgürlüğü ve bağımsızlığına verdiğinin belirtildiği mesajda, Kıbrıs sorununun geçmişine de değinildi.

Denktaş’ın milli davayı savunurken, Anavatan’a bağlılık ve inanç içinde mücadelesini sürdürdüğü belirtilen mesajda, Kıbrıs Türk halkının direnişini örgütlerken temel ilkelerinden ve inançlarından hiç sapmadan yaptığı doğru teşhislere dayalı olarak belirlediği hedeflere kararlılıkla yürüdüğü kaydedildi.

Mesajda, “Denktaş yaşamı boyunca son nefesine kadar uğurunda mücadele ettiği Kıbrıs Türk halkının kalbinde ve her şeyi göze alarak, her türlü acıya dayanarak vatan yaptığı toprakların bağrında Kurduğu egemen, özgür ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sonsuzluğa kadar yaşayacaktır. Kıbrıs Türk halkı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın son nefesini verirken ifade ettiği gibi ‘Hristofyas burası bağımsız bir cumhuriyettir’ sözüyle yaptığı vasiyete sonsuza kadar sadık kalacaktır” ifadelerine yer verildi.

Mesajda, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş saygı, özlem ve rahmetle anılarak, “Açtığı yoldan sapmadan yürüyeceğimiz sözünü Aziz hatırası önünde bir kez daha vererek hürmetle eğiliyoruz” ifadeleri kullanıldı.