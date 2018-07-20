Kıbrıs Türk Kültür Derneği: “20 Temmuz Kıbrıs Türkü’nün Özgürlüğe Kavuştuğu Gündür”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu,Kıbrıs’ta iki devletli bir uzlaşmaya yönelik yeni bir politika izlenmesi gerektiğini savundu.



Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için yapılanlar ve çöken müzakere süreçlerine bakıldığında, “Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devletin varlığı temelinde bir uzlaşmadan başka bir yol kalmadığının” görüldüğü kaydedildi.



Açıklamada, “Birleşmiş Milletler parametrelerine dayalı bir anlaşma ve federal bir uzlaşma mümkün değildir. Bu geçekler ışığında artık Kıbrıs gerçeklerine uygun iki devletli bir uzlaşmayı sağlayacak yeni bir strateji ve politikayı izlemek vazgeçilemez bir gerektir, daha güvenli ve aydınlık geleceğimiz için bir zorunluluktur” ifadeleri kullanıldı.



20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın Türk halkının yeniden varoluş tarihi, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe, egemenliğe, güvenliğe, bağımsızlığa, yeni bir siyasi coğrafyaya kavuştuğu gün olduğu kaydedildi.



Açıklamada, şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı ömür dileklerinde de bulunuldu; TMT mensupları, mücahitlere ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şükranla anıldığı kaydedildi.



