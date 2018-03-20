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KIBRIS TÜRK KLASİK OTOMOBİL DERNEĞİ LEFKOŞA SURİÇİ’NDE YAŞAYAN RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR YARARINA RALLİ DÜZENLİYOR

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, yılın ilk etkinliğini Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde, Lefkoşa Surları içerisinde yaşayan, risk altındaki küçük çocuklar yararına düzenliyor.

KIBRIS TÜRK KLASİK OTOMOBİL DERNEĞİ LEFKOŞA SURİÇİ’NDE YAŞAYAN RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR YARARINA RALLİ DÜZENLİYOR

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, yılın ilk etkinliğini Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde, Lefkoşa Surları içerisinde yaşayan, risk altındaki küçük çocuklar yararına düzenliyor.

20 Mart 2018 Salı 13:24
KIBRIS TÜRK KLASİK OTOMOBİL DERNEĞİ LEFKOŞA SURİÇİ’NDE YAŞAYAN RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR YARARINA RALLİ DÜZENLİYOR
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KIBRIS TÜRK KLASİK OTOMOBİL DERNEĞİ LEFKOŞA SURİÇİ’NDE YAŞAYAN RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR YARARINA RALLİ DÜZENLİYOR

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, yılın ilk etkinliğini Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde, Lefkoşa Surları içerisinde yaşayan,  risk altındaki küçük çocuklar yararına düzenliyor.

Lefkoşa-Gazimağusa güzergâhı üzerinde 25 Mart’ta yapılacak rallide, Lefkoşa Surları içerisinde yaşayan bir grup çocuk da ahşap Bedford marka otobüste, klasik otomobiller  eşliğinde seyahat edecek.

Pekur Ltd. ana sponsorluğundaki faaliyet, Gazimağusa Belediyesi, Capital FM ve Tekin İletişim katkılarıyla yapılacak. 

Araçların sergileneceği Gazimağusa Namık Kemal Meydanında,  Komisyon tarafından Şubat tatilinde risk altındaki çocuklara yönelik düzenlenen sanat kampına katılan Lefkoşa Surları içerisinde yaşayan çocukların yaptığı resimler de satışa sunulacak. Satıştan elde edilen gelir de bu risk altındaki çocuklara yönelik kullanılacak.

ALİUSTA

Dernek Başkanı Burçin Aliusta, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada,  Dernek olarak daha geniş kitlelere yardımcı olmak adına Komisyon’a işbirliği teklifi götürdüklerini, Komisyon yetkilileri ile görüşmelerinde uyuşturucu sorununun çok ciddi boyutlarda olduğunu gördüklerini ve ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarını aktardıklarını söyledi. 

Aliusta Komisyon ile işbirliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

KARAOKÇU

Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu, uyuşturucu sorununu çözmek için her bireye, her kuruluşa, her örgüt ve her bakanlığa görev düştüğünü, işbirliğini güçlendirebildikleri oranda uyuşturucu ile mücadelede başarılı olabileceklerini düşündüklerini söyledi.

Farkındalık yaratmak ve küçükleri doğru faaliyetlere yönlendirmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Off  Road Derneği ile de işbirliği yaptıklarını kaydeden Karaokçu, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği klasik otomobil rallisine ek bir anlam katmak düşüncesiyle de, Şubat ayında Lefkoşa Surları içerisinde ikamet eden çocuklara yönelik düzenlenen sanat kampında üretilen resimlerin de satışa sunulacağını kaydetti.

Karaokçu, “Burada amacımız hem bu çocukları risklerden koruma, hem gelişimlerine katkı sağlamak hem de ürettikleri eserlerden elde edilecek gelirlerle maddi katkı sağlamaktır” dedi.

“ÇOK KÜÇÜK YAŞTAN ÇOCUKLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR”

Madde bağımlılarına yardımın yanında risk altındaki kesimlere yönelik koruyucu faaliyetler yapmanın da Komisyon’un görevleri arasında olduğunu ifade eden Karaokçu, “Risk altındaki çocukları koruma da bizim görevimizdir, çocukları doğru alanlara yöneltme de bizim görevimizdir. Komisyona başvuran 200 üzerinde birey ve ailelerin çocuklarına baktığımız zaman, bu çocukların maddeye ulaşmasında maalesef çok ciddi şekilde bir istismar olduğunu gördük. Bu nedenle çok küçük yaştan çocuklarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Ana Sponsor Pekur Ltd’den Uğur Ergün ise yaptığı konuşmada, böyle bir etkinliğe katkıda bulunma olanağı tanındığı için mutlu olduğunu söyledi.

Şubat ayındaki sanatsal faaliyete katılan Atatürk İlkokulu’ndan Emircan Öncer ile Demokrasi Ortaokulu’ndan Ayşegül Şanverdi, sanatsal etkinlikte çok şey öğrenip çok eğlendiklerini belirtti ve 25 Mart’ta arabaların sergileneceği Namık Kemal Meydanında çok insan görmeyi ümit ettiklerini ifade ettiler.

Dernek’ten İsmet Tufan ise yarışın Taşkınköy’den başlayacağını, kayıtların bölgedeki LTB otoparkında saat 10:00’da alınmaya başlanacağını belirtti.  Klasik arabaların 13:00 sırlarında Gazimağusa’ya ulaşması öngörülüyor.

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