Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği yeniden örgütlendi. başkanlığa Halil Akbıçak getirildi

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, Genel Kurulu’nu yaparak yeniden örgütlenirken, yönetim organlarının belirlendiği Genel Kurul’da birlik başkanlığına Halil Akbıçak getirildi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan (KTEZO) yapılan açıklamaya göre Genel Kurul’da kooperatifleşme çalışmaları genel kurul kararına dönüştürülerek, bu konuda ivedi adımların atılmasına karar verildi.

AKBIÇAK

Genel Kurul’da konuşma yapan Halil Akbıçak, et ticaretinin oransal olarak neredeyse süt ticaretinin iki katına çıktığını, yaklaşık 50 milyon TL gibi bir büyüklüğünün olduğunu, yarısının da kaçak yapıldığını söyledi.

Bugün et fiyatlarının geldiği noktada ne halkın et tüketebildiğini, ne de kasabın iş yapmasına olanak olduğunu belirten Akbıçak, üretici, kasap ve tüketicinin kazanması için kontrollü şekilde et ithalatının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Akbıçak, “Önerdiğimiz formülde kaçakçı kaybediyor, kaçakçılık önleniyor. Dolayısıyla devlet de halk da kazanmış oluyor” şeklinde konuştu.

TULGA

Genel Kurul’da söz alan KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, et ve süt ürünlerinin temel tüketim maddeleri olduğunu, dolayısıyla ivedilikle adımların atılması gerektiğini belirtti.

KTEZO olarak et ve et ürünleri kooperatifinin içinde yer alacaklarını, zanaat grubu olarak kasapların örgütlenmesine yardımcı olacaklarını belirten Tulga, “her şeyin çığırından çıktığı bir ortamda kayıtlı, kontrollü ve örgütlü bir mücadelenin dışında seçenek olmadığını” söyledi.

Kasapların söz alarak konuşmaları ile devam eden Genel Kurul’da tüzük maddeleri tek tek okunarak onaylandı.

Daha önce kasaplar tarafından yapılan bir toplantıda kooperatifleşme konusunda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmişti, Genel Kurul’da ise bu çalışmaların atılacak adımlarla hızlandırılmasına karar verildi. Kooperatifleşme konusunda üretilen kararın ardından yönetim organlarının belirlenmesine geçildi.

“BAŞKANLIĞA AKBIÇAK GETİRİLDİ”

Yönetim Kurulu Başkanlığına oybirliğiyle Halil Akbıçak getirilirken, Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Hasan Bozkaya, Durdu Özdeğirmenci, Raşit Şenkaya, Azmi Erkasap, Necmi Kaya ve Hasan Aydın. Yüksek Onur Kurulu’nda görev yapacak kişiler; Hasan Kaya, Selçuk Genç ve İsmail Kamkam olarak belirlendi. Denetleme Kurulu üyeleri ise Mustafa Cumhur, Hüseyin Dağaşaner, Mehmet Tunççağ”