KIBRIS TÜRK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILIYOR

BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “ORGANİZE OLUP KAMU YARARI GÖZETEREK ÇALIŞMALIYIZ”

ÇELER: “ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 15. Olağan Genel Kurulu bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Büyük Konferans Salonu’nda yapılıyor.

Olağan Genel Kurulun açılış konuşmalarını Başbakan Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Başkanı Seran Aysal, Güney Kıbrıs’tan Geri Dönüşüm Organizasyonu Başkanı AntonisPetrides ve İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu Başkanı KostasRoushas yaptı.

Yurtdışında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de video mesajı gönderdi.

ERHÜRMAN: “ORGANİZE OLUP KAMU YARARI GÖZETEREK ÇALIŞMALIYIZ”

Başbakan Tufan Erhürman, mühendis ve müteahhitlerin geçmişten günümüze çalışkanlıkları ve başarılarının herkes tarafından bilindiğini söyleyerek, iki temel noktada sorun yaşandığını belirtti.

Bunlardan birinin, bir araya gelerek organize olup çalışmadaki yetersizlik olduğunu dile getiren Erhürman, bu sorunun yıllardan beri süregeldiğini, aşılamadığını kaydetti.

Bunun yanında, kamu çıkarını gözetmek konusunda da bazı sıkıntılar yaşandığını, kamu yararını gözeterek çalışanlar olduğu gibi kişisel çıkarını da gözetenler bulunduğunu söyleyen Erhürman, bu durumun bazen haksız rekabet yarattığını bazen de kamu yararı gözeterek çalışanların zarar görmesine yol açtığını kaydetti.

Erhürman, bu iki sorunun aşılmasıyla başarının artacağına inanç belirtti.

Planlama yapılmasının yaşamsal önemi olduğuna vurgu yapan Ehürman, Girne’de plansızlığın yol açtığı durumun ortada olduğunu, bunun başka yerlerde de yaşanmasını önlemek adına planlama yapılması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “Eğer organize olmaz ve kamu yararını gözeterek bir araya gelemezsek kaybetmek mukaderattır” dedi.

Umutsuz olmadığını söyleyen Erhürman, imar planları ve Ülkesel Fiziki Plana yönelik, birliğin işbirliği ve çalışmalarını takdir etti.

“Organize olarak kamu yararı perspektifiyle daha çok çalışmalıyız” diyen Erhürman, ekonomiye katma değer yaratarak, planlı inşaatlarla geleceğe gurur duyulacak bir ülke bırakma sorumlulukları olduğunu belirtti.

ÇELER: “ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, gönderdiği mesajda, iş sağlığı ve güvenliği, yapı denetimi konularında atılan adımlarla ilgili bilgi vererek, birlik ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Bakan Çeler, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarını da değerlendirerek, son dört ayda ölüm ve yaralanma sayısının düştüğünü belirtti.

Çeler, çalışma izinleri ile ilgili geriye dönük bazı sıkıntıların giderildiğini söyledi.

Kayıt dışı işçilik ve devlet ihalelerinde yaşanan sorunlara değinen Çeler, üzerlerine düşen görevi yapacaklarını kaydetti.

GÜRCAFER: “İSTENİLEN NOKTADA DEĞİLİZ”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, konuşmasına, çalışmanın önemine vurgu yaparak başladı.

Birliğin kuruluşu ve faaliyetlerle ilgili bilgi veren Gürcafer, 2003 yılında Annan Planı’nın gündeme gelmesinin ardından inşaat sektöründe yaşanan gelişmelere paralel, küresel ekonomide bir aktör durumunda olduklarının farkına vardıklarını dile getirdi.

Gürcafer, “İnşaat sektörünün önemini farkındayız ama istenilen noktada değiliz” dedi.

Bürokrasideki hantallığın sorunlara yol açtığını söyleyen Gürcafer, birliğin ülke ekonomisini ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptığını, temennisinin hükümetle, önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmak olduğunu kaydetti.

AYSAL: “YAPI DENETİMİ ÜLKE GENELİNE YAYILMALI”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Başkanı Seran Aysal, Lefkoşa Türk Belediyesi ile yapı denetim, kontrollük çalışması yapıldığına işaret ederek, bunun ülke geneline yayılması gerektiğini söyledi.

Her inşaatta bu uygulamanın yapılması gerektiğini söyleyen Aysal, sağlayacağı yararları anlattı.

Kaçak taşeron, imar planlarının hazırlanması, birim fiyat analizleri konularında yaşanan sorunlara değinen Aysal, yapılan çalışmalarda ana hedefin toplumsal çıkarı gözetmek olması gerektiğini kaydetti.

HARMANCI: “DENETİM, YASAL BOYUTA GETİRİLMELİ”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında,yaşanan bazı sıkıntılara değindi.

Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı ödemelerin bütçeyle ilgili bazı sıkıntılar dolayısıyla yapılamadığını söyleyen Harmancı, belediyelerin ödeme yaptığını ancak parasını alamadığını bunun da sıkıntılara yol açtığını belirtti.

“Yapı denetimi konusunda LTB en ağır yükü çekiyor” diyen Harmancı, konunun yasal boyuta getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Harmancı, bürokrasinin azalması ve teknolojinin yardımıyla daha iyi bir noktaya ulaşılabileceğini söyledi.

ROUSHAS, ÇÖZÜM TEMENNİSİNDE BULUNDU

GğneyKıbrıs’taki İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu Başkanı KostasRoushas, genel kurula katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Kıbrıs’ta çözümün sağlanması ve adanın birleşmesi temennisinde bulundu.

Roushas, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile attıkları ortak adımların güçlü sanayi, ekonomi ve ortak bir Kıbrıs’a ulaşılmasına katkı sağlamasını umudunu dile getirdi.

PETRİDES: “ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNEMLİ”

Güney Kıbrıs’tan Geri Dönüşüm Organizasyonu Başkanı AntonisPetrides de çevre duyarlığı ve geri dönüşümün gerekliliğine değindi.

Petrides, atıkların geri dönüşümünün çevrenin korunması adına büyük önem taşığını söyleyerek, Kıbrıs sorununun çözülmesi temennisinde bulundu.

