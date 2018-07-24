Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer: “Aplıç Ve Derinya Kapıları İhaleleri İle İlgili Sorun Aşılıyor”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, kamu ihaleleri ile ilgili yaşanan sorunlar yüzünden Aplıç ve Derinya kapılarının açılmasının da etkilendiğini ancak Kıbrıs’ta iki toplumun yakınlaşmasına ve çözüm sürecine katkı sağlayabilecek öneme sahip Aplıç ve Derinya kapılarının ihalelerinin neticelenmesi için adım attıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Aplıç ve Derinya kapılarının ihalelerinin neticelenebilmesi için Başbakanlık Müsteşarı ile görüşerek süratle birim fiyatlarının güncellenmesini talep ettiklerini belirterek, Müsteşarın da konuya hassasiyet göstererek hafta sonuna kadar birim fiyatlarının güncellenmesi talimatını verdiği bilgisini aldıklarını ifade etti.

Gürcafer, birim fiyatlarının güncellenmesi ile daha fazla gecikmeye mahal vermemek açısından, önümüzdeki hafta başı Aplıç ve Derinya kapıları ile ilgili ihalelere elden teklif verileceğini ve süratle işin neticelendirileceğini belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Son zamanlarda her fırsatta gerek yaptığımız yazılı açıklamalarda gerekse televizyon, radyo ve gazetelere verdiğimiz demeçlerde kamu ihalelerinde güncelliğini yitiren birim fiyatları, avans, fiyat farkı, ihzarat ödeneği gibi konularda yaşadığımız mağduriyeti, Devlete yaptığımız işlerin karşılığını dahi aylardır alamadığımızı ve bu sebeplerden ‘devlete iş yapmama’ noktasına geldiğimizi dile getirdik.

Aplıç ve Derinya kapılarının da dün sona eren ihalelerine hiçbir üyemizin teklif vermemesini desteklemekle beraber, Kıbrıs’ta iki toplumun yakınlaşmasına ve çözüm sürecine katkı sağlayabilecek öneme sahip Aplıç ve Derinya kapılarının bir an önce açılması bizlerin de arzusudur.

Devlete iş yapmamamız neticesinde olacaklardan ötürü sorumluluk kabul etmeyeceğimizi de belirtmiş olmamıza rağmen Aplıç ve Derinya kapılarının açılması için yapılacak işlerin aksamaması bizler için büyük önem arzetmektedir”

