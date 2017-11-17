KIBRIS TÜRK HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI, SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN SALDIRIYA UĞRAMASINI KINADI

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası dün gece iki sağlık görevlisinin uğradığı saldırıyı kınadı.Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.“Dün gece Cengiz Topel Hastanesinde ambulansta görevli iki meslektaşımız 23.15’te kaza mahalinde kazazedelere müdahale ettikleri sırada kazayla bağlantısı olmayan kişiler tarafından saldırıya uğramışlardır.” diyen Özgöçmen şöyle devam etti:“Her koşulda vazifelerini layığı ile eksiksiz yerine getiren meslektaşlarımıza geçmiş olsun dilerken, halkımızın da hoşgörüyle karşılamadığını bildiğimiz böyle şiddet yanlısı kişi ya da kişileri kınar, gerekli hukuki sürecin başlatılarak gereğinin yapılacağını kamuoyu ile paylaşırız.”